Valtava koronarypäs lentokoneessa matkalla Italiasta Intiaan: 125 matkustajaa antoi perillä positiivisen näytteen

Intiassa valmistaudutaan ottamaan vastaan koronaepidemian viidettä aaltoa, jonka noususta on jo jonkin aikaa näkynyt merkkejä.

Kaikkiaan 125 Italiasta Intiaan lentänyttä matkustajaa antoi torstaina positiivisen koronatestinäytteen perille päästyään. Lennolla oli 179 matkustajaa, joiden joukossa olleita 19:ää lasta ei testattu.

Paikallisten terveysviranomaisten mukaan positiivisen testituloksen saaneet asetettiin karanteeniin. Asiasta kertoo intialaisten tiedotusvälineiden lisäksi muun muassa BBC.

Milanosta Punjabin osavaltiossa sijaitsevaan Amritsariin suunnannut lento oli portugalilaisen EuroAtlantic Airways -yhtiön operoima tilauslento. Lennon kerrottiin pysähtyneen matkalla myös Roomassa sekä Georgian Tbilisissä.

Karanteeniin määrätyt vastustivat Times of Indian mukaan karanteenikeskuksiin lähettämistään sekä kyseenalaistivat myös koronatestiensä tulokset. Lehdelle puhuneen paikallisen mukaan hänen lennolla matkustanut sukulaisensa oli saanut vielä ennen lähtöä negatiivisen tuloksen.

Perillä lennon jälkeen otetussa testissä tulos oli kuitenkin positiivinen.

Amritsarissa Sri Guru Ram Dass Jeen lentoasemalla keskiviikkona tehdyissä koronatesteissä paljastui torstain kuluessa myös 131 muuta tartuntaa.

Italiasta saapuneen koneen matkustajat odottivat koronatestausta Amritsarin lentokentällä torstaina.

Intiassa koronatilanne on ollut suhteellisen hyvä viime keväänä katastrofaaliset mittasuhteet saavuttaneen neljännen epidemia-aallon jälkeen. Viime aikoina ilmassa on ollut yhä enemmän merkkejä siitä, että maahan on rantautunut koronan viides aalto.

Pääkaupunki Delhin hallintoalueen lisäksi ainakin kuusi osavaltiota on määritelty ”nousevan huolen osavaltioiksi” tartuntatilastoihin viikon sisällä nousseiden piikkien johdosta.

Torstaina maassa todettiin noin 117 000 uutta koronatartuntaa, mikä jää vielä rajusti jälkeen viime kevään lähes nelinkertaisista lukemista.

Intian neljäs korona-aalto oli maassa tuolloin ensimmäisenä havaitun deltavariantin vauhdittama. Nyt Intiassa leviää muun maailman tavoin koronan omikronmuunnos, joka tarttuu entistä tehokkaammin, mutta on vienyt ihmisiä aiempia viruskantoja harvemmin sairaalahoitoon.

Tästä huolimatta asiantuntijat ja lääkärit pelkäävät terveydenhuollon ajautuvan vaikeuksiin, sillä maassa valmistaudutaan parhaillaan useisiin osavaltiovaaleihin, joiden yhteydessä järjestetään usein massiivisia joukkotapahtumia. Monilla alueilla tilaisuuksia on muiden joukkotapahtumien ohella rajoitettu, mutta niitä on silti järjestetty.

Kaikkiaan Intiassa on todettu koko pandemian aikana yli 35 miljoonaa koronatartuntaa sekä lähes puoli miljoonaa koronaan liittyvää kuolemaa.