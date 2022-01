Ruotsalainen Julia, 23, sai koronan kahdesti kuukauden sisään

Kaksi rokoteannosta saanut Julia kertoo Aftonbladetille olevansa jo toisen kerran vuoteenomana koronan vuoksi.

Koronaan voi sairastua kaksi kertaa vaikka olisi rokotettukin. Tämä on kuitenkin hyvin harvinaista.

23-vuotias ruotsalainen Julia sairastui koronatautiin ensimmäisen kerran marraskuun lopussa. Uudenvuoden juhlinnan jälkeen hän sai uudestaan oireita, ja pcr-testin tulos oli positiivinen. Kaksi rokoteannosta saanut nuori nainen kertoo Aftonbladetin haastattelussa olevansa jälleen niin sairaana, että joutuu pysyttelemään vuoteessa levossa.

Ensimmäisen kerran sairastuessaan Julialla oli kuumetta, kurkkukipua, lihassärkyä ja väsymystä. Hän oli vuoteenomana viikon verran.

Sen jälkeen hän eli elämää tavalliseen tapaan. Hän tapasi ystäviä, kuntoili ja vietti joulua perheen parissa. Julia uskoi olevansa immuuni koronalle, olihan hän saanut kaksi rokoteannosta ja sen lisäksi sairastanut koronan.

Julia oli muiden ruotsalaisten ikäluokkansa ihmisten kanssa saanut ensimmäisen rokoteannoksen elokuussa ja toisen syyskuussa.

Uudenvuoden aattona Julia oli 25:n hengen juhlissa, joiden vieraista yksi paljastui tartunnan saaneeksi seuraavana päivänä. 13 juhlista olleista sai koronatartunnan. Julia uskoi kuitenkin olevansa turvassa.

– Vitsailimme ystäväni kanssa, että minä saan varmaan toisen kerran koronan, Julia kertoi.

Vitsi muuttui todeksi, kun kurkkukivusta kärsinyt Julia teki kotitestin, jonka tulos oli positiivinen.

– Se tuntui aivan sairaalta, Julia sanoo.

Toisella kertaa Julialla ei ole kuumetta, mutta hän on hyvin väsynyt, kurkku on hyvin kipeä ja hänellä on yskää ja lihassärkyä.

Julia on kiitollinen, että hänellä oli kaksi rokoteannosta, koska muuten hän olisi voinut tulla vielä sairaammaksi. Häntä harmittaa, ettei hän osannut olla varovainen ensimmäisen koronataudin jälkeen.

– En usko ihmisten ymmärtävän, kuinka helposti tarttuva omikron on.

Aftonbladetin haastattelema asiantuntija, Karoliinisen instituutin professori ja immuunivasteen tutkija Petter Brodin sanoo, että on hyvin harvinaista mutta ei mahdotonta sairastua kaksi kertaa koronaan, vaikka olisi rokotettukin.

