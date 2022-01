Sekasorron keskellä olevan maan tilanteesta on vaikea saada tietoa internetyhteyksien ollessa poikki. Useiden kerrotaan kuitenkin haavoittuneen ja saaneen surmansa.

Levottomuudet Keski-Aasian Kazakstanissa jatkuvat edelleen, ja maata seuraava toimittaja Joanna Lillis arvioi BBC:lle, että kuolonuhrien määrän kasvu maassa vaikuttaa vääjäämättömältä.

Poliisi on kertonut "eliminoineensa" kymmeniä mielenosoittajia, ja uutistoimisto AFP tulkitsi poliisin tarkoittavan, että kymmeniä olisi surmattu.

Maan sisäministeriön mukaan ainakin 18 turvallisuusjoukkojen jäsentä on kuollut ja yli 700 loukkaantunut. Asiasta kertovat venäläiset uutistoimistot.

Mielenosoittajia Almatyssa torstaina.

Sisäministeriön tiedotteen mukaan tilanne on vaikeimmillaan maan suurimmassa kaupungissa Almatyssa. Ministeriö väittää aseistautuneiden ihmisten tuhonneen muun muassa hallintokiinteistöjä ja televisioyhtiöiden tiloja.

Maan läntisissä provinsseissa on ministeriön mukaan lisätty poliisipartioiden ja kansalliskaartin määrää, minkä lisäksi alueelle on pystytetty tiesulkuja.

Ministeriön mukaan ”rikollisia” otetaan joko kiinni tai "eliminoidaan", jos he ryhtyvät aseelliseen vastarintaan, kun heitä pyydetään laskemaan aseensa.

Ainakin noin 2 300 ihmistä on otettu kiinni

Venäläisten Interfaxin ja Ria Novostin mukaan sisäministeriö olisi myös kertonut, että noin 2 300 ihmistä on tähän mennessä otettu kiinni levottomuuksien vuoksi.

Terveysministeriö kertoi aiemmin, että levottomuuksissa on haavoittunut yli tuhat ihmistä. Haavoittuneista lähes 400 on viety sairaalaan ja yli 60 ihmistä on tehohoidossa, kertoi maan apulaisterveysministeri Khabar-24-uutiskanavalle.

Kysyttäessä viranomaisten kovista otteista muun muassa Economist-lehdelle työskentelevä Joanna Lillis kertoo presidentin ottaneen eilen aiempaa kovemman linjan kutsuessaan mielenosoittajia terroristeiksi.

Vaikka mielenosoitukset alkoivat Lillisin mukaan polttoaineen hintojen nousun vuoksi, on muun muassa keskiviikkoisen Almatyn lentokentän väitetyn valtaamisen myötä maassa pohdittu myös sitä, onko spontaani toiminta todellisuudessa uskottua järjestäytyneempää.

– Joko (presidentti) Tokajev uskoo taistelevansa terroristiuhkaa vastaan tai sitten hallinto pelkää, ettei se saa tilannetta hallintaan ja pelkää näiden mielenosoittajien voivan kaataa maan koko hallinnon, Lillis arvioi.

Lillis kommentoi Kazakstanin tilannetta torstaina BBC:n Newshour-radio-ohjelmalle. Ohjelman juontajan mukaan Lillis työskentelee tavallisesti Almatyssa, mutta oli haastattelun aikaan Lontoossa.

Yhteenotot jatkuvat maan suurimmassa kaupungissa

Internetyhteyksien on kerrottu olevan laajalti poikki, minkä takia sekasorron keskellä olevan maan tilanteesta on vaikea saada tarkkaa kuvaa ja varmistettuja tietoja. Esimerkiksi mielenosoittajien aseistuksista on liikkunut eriäviä tietoja.

Almatyssa kerrotaan torstaina kuullun jälleen ampumisen ja räjähdysten ääniä, kun viranomaiset vastaavat laajamittaisiin levottomuuksiin. Asiasta kertoi muun muassa uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtaja, jonka mukaan ampumisen ääniä on kuulunut pormestarin toimiston suunnalta.

Mielenosoittajat hyökkäsivät pormestarin toimistoon Almatyssa jo keskiviikkona, minkä lisäksi aseistautuneiden mielenosoittajien on kerrottu tuhonneen presidentti Kassym-Jomart Tokajevin Almatyssa sijaitsevaa virka-asuntoa.

AFP:n mukaan sekä presidentin virka-asunnon että pormestarin toimiston on kerrottu olleen liekeissä.

Almatyn keskustan parkkipaikalla näkyy merkkejä väkivaltaisiksi äityneistä mielenosoituksista.

Suomen aikaa torstaina alkuillasta venäläismediat kertoivat sotilaiden tyhjentäneen Almatyn keskusaukion mielenosoittajista. Tass kertoi, että Khabar 24 -uutiskanavan mukaan muun muassa presidentin virka-asunto Almatyssa olisi niin ikään tyhjennetty.

Tassin mukaan silminnäkijät ovat kertoneet, että ihmisiä on loukkaantunut ja saanut surmansa aukiolla, mutta virallista vahvistusta tai tietoa kuolonuhreista ei ole saatu. Aukiolla oli vielä illalla iso määrä sotilashenkilöstöä ja -kalustoa.

Ria Novostin toimittajan mukaan Almatyssa saattoi illalla vielä kuulla satunnaisia ampumisen ääniä, mutta äänet kantautuivat huomattavan etäisyyden päästä aukiolta.

Ihmiset eivät saa ostettua ruokaa

BBC:lle työskentelevä Abdujalil A kertoi Suomen aikaa iltapäivällä Twitterissä saapuneensa maahan. Vastassa oli mittavia jonoja bensa-asemilla, minkä lisäksi ihmisillä oli vaikeuksia ostaa ruokaa, sillä valtaosa kaupoista oli kiinni.

Koska internetyhteydet ovat poikki, eivät ihmiset voi myöskään päivittää puhelinsaldoaan tai nostaa rahaa. Ainoastaan paikalliset äänipuhelut menevät hänen mukaansa läpi.

BBC:llekin tilannetta maassa avannut Joanna Lillis kertoi aiemmin päivällä Twitterissä, kuinka hänen lentonsa Almatyyn oli peruuntunut.

– Sain juuri tekstiviestin viranomaisilta: Almatyssa terrorisminvastainen operaatio. Pysy turvallisessa paikassa, Lillis myös kirjoitti.

– Hälyttävää, mitä siellä voi olla tapahtumassa salaisuuden verhon alla.

Hallinto pyrkii liennytyksiin perunan ja polttoaineen avulla

Torstaina maan hallinto yritti tasapainottaa tilannetta väliaikaisin myönnytyksin. Hallinto kertoi, että Kazakstan asettaa hintarajat nestekaasulle kuuden kuukauden ajaksi.

Maan levottomuudet alkoivat Mangistaun alueella Länsi-Kazakstanissa nestekaasun paikallisten hintojen noustua. Nestekaasua käytetään Kazakstanissa laajasti autojen polttoaineena.

Hintojen noususta seuranneet mielenosoitukset äityivät keskiviikkona laajamittaisiksi levottomuuksiksi. Mielenosoittajat ovat ottaneet yhteen poliisin ja sotilaiden kanssa.

Hallinto kuvailee tiedotteessa ryhtyneensä kiireisiin toimiin tasapainottaakseen maan tilannetta.

Osassa kaupunkeja ja provinsseja käyttöön otettava väliaikainen kielto hintojen nostamiselle koskee myös muun muassa bensiiniä ja dieseliä.

Lisäksi hallinto on kieltänyt väliaikaisesti ainakin joidenkin ruokatarvikkeiden viennin. Vientikielto koskee muun muassa naudan- ja lampaanlihaa sekä perunoita ja porkkanoita. Päätöksellä on hallinnon mukaan tarkoitus tasapainottaa sosiaalisesti merkittävien ruokatuotteiden hintoja.

Kazakstanin presidentti Tokajev on tullut jo aiemmin jossain määrin mielenosoittajien vaatimuksia vastaan, ja nestekaasun hintaa päätettiin jo aiemmin laskea mielenosoittajien vaatimusten mukaisesti. Tokajev myös väläytti, että kaikkein köyhimpiä voitaisiin tukea erilaisin toimin. Aiemmat myönnytykset eivät kuitenkaan riittäneet rauhoittamaan tilannetta.

"Rauhanturvajoukkoja vakauttamaan tilannetta"

Venäjän johtama Ivy-maiden kollektiivinen turvallisuusjärjestö CSTO on kertonut lähettäneensä torstaina Kazakstanille sotilasapua. Ensimmäisten joukkojen lähettämisestä kertoi CSTO:n edustaja Venäjän ulkoministeriön tiedottajan Marija Zaharovan julkaisemassa lausunnossa.

Tassin mukaan ensimmäiset venäläisjoukot saapuivat maahan niin ikään torstaina.

Paikalle on AFP:n mukaan lähetty ainakin venäläisiä laskuvarjomiehiä ja sotilasyksiköitä muista CSTO-maista. CSTO:n jäseninä on kuusi entistä neuvostovaltiota, ja järjestö on esimerkiksi pitänyt yhteisiä sotaharjoituksia.

Järjestön puheenjohtaja, Armenian pääministeri Nikol Pashinjan ilmoitti jo myöhään keskiviikkona Suomen aikaa järjestön lähettävän joukkoja vakauttamaan tilannetta. Pashinjan sanoi levottomuuksien olevan seurausta "ulkopuolisesta väliintulosta".

Kazakstanin presidentti Tokajev oli aiemmin vedonnut sotilasliittoon kuuluvien maiden johtajiin ja pyytänyt heiltä apua tilanteeseen, jota hän kuvaili terroristiseksi uhaksi. Tokajevin mukaan ”terroristiryhmät” ovat saaneet koulutusta ulkomailla.

Länsimaat vetoavat väkivaltaisuuksien lopettamiseksi

Torstaisessa televisiopuheessaan presidentti Tokajev sanoi "terroristien" valtaavan rakennuksia, ottavan haltuunsa aseita ja taistelevan turvallisuusjoukkoja vastaan. Venäläisellä televisiokanavalla esitetyssä materiaalissa puolestaan näkyy, kuinka sotilaat ampuivat kaduilla laukauksia.

Presidentti Tokajev on lisäksi kertonut lähettäneensä viisi konetta Almatyn lentokentälle. Vahvistamattomien tietojen mukaan Almatyn lentokenttä päätyi keskiviikkona mielenosoittajien hallintaan.

Tassin mukaan Valko-Venäjän itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukashenka väittää mielenosoittajien ottaneen Kazakstanissa lentokenttiä haltuunsa estääkseen CSTO:n joukkojen saapumisen.

EU ja YK ovat vedonneet kaikkiin osapuoliin, jotta nämä pysyvät rauhallisina. Yhdysvaltain hallinto on pyytänyt viranomaisia sallimaan rauhanomaiset mielenosoitukset. Kazakstanin hallinto sietää vastustusta huonosti, ja AFP:n mukaan maan johtoa onkin syytetty kriittisten äänien hiljentämisestä.

Myös Ranska ja Britannia ovat vedonneet Kazakstanin väkivaltaisuuksien lopettamiseksi.

Kansallinen poikkeustila julistettu

Tokajev hyväksyi keskiviikkona myös maan hallituksen eron. Eroilmoitus ei kuitenkaan hillinnyt mielenosoituksia.

Lisäksi maahan julistettiin keskiviikkona kansallinen poikkeustila. Jo aiemmin päivällä poikkeustilat oli ehditty julistaa muun muassa maan entiseen pääkaupunkiin Almatyyn ja nykyiseen pääkaupunkiin Nur-Sultaniin, mutta illalla määräys laajennettiin koskemaan koko maata.

Maahan julistettiin myös yöllinen ulkonaliikkumiskielto, joka on voimassa iltayhdestätoista aamuseitsemään paikallista aikaa. Nur-Sultan on Suomea neljä tuntia edellä.

Palanut auto Almatyssa.

Uutistoimisto AFP luonnehtii mielenosoituksia laajimmiksi itsenäisen Kazakstanin historiassa. Maan ensimmäinen presidentti Nursultan Nazarbajev jätti tehtävänsä vuonna 2019 ja valitsi Tokajevin seuraajakseen. Erostaan huolimatta Nazarbajev toimi turvallisuuskomitean johdossa, mutta nyt Tokajev on AFP:n mukaan ilmoittanut ottavansa komitean johdon itselleen.

Suuri osa kiukusta on kohdistunut juuri 81-vuotiaaseen Nazarbajeviin, joka johti maata lähes 30 vuotta. Hän nousi valtaan 1991, kun Kazakstan itsenäistyi Neuvostoliitosta. AFP kertoo monien mielenosoittajien huutaneen "Vanha mies ulos!", ja mediatietojen mukaan entisen presidentin patsas on kaadettu.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International arvioi keskiviikkona, että mielenosoitukset johtuivat kansalaisten perusoikeuksien laajamittaisesta rikkomisesta.

Joanna Lillisin mukaan laajat sosioekonomiset ongelmat suututtavat kansaa senkin vuoksi, että maassa on toteutettu viime vuosina erinäisiä "turhamaisuusprojekteja". Näistä esimerkkinä hän mainitsee Nazarbajevin nimeä kantavan maan nykyisen pääkaupungin Nur-Sultanin perustamisen.