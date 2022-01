Portugali avaa baarit ja luopuu etäopetuksesta, tartuntaluvut lähes 40 000 päivässä – näin pääministeri perustelee

Portugalin päivittäiset koronatartunnat hipovat 40 000:ta, mutta maa avaa koulut ja baarit sekä päättää etätyön.

Portugali on avaamassa yhteiskuntaansa huolimatta suurista tartuntaluvuista. Pääministeri Antonio Costa kertoi, että omikronvariantti aiheuttaa selvästi vähemmän taudin vakavaa muotoa rokotetussa väestössä. Maan väestöstä on rokotettu jo 89 prosenttia, mikä on maailman kärkitasoa, eikä sairaalahoidon tarve ole noussut kriittisesti.

Oppilaat palaavat ensi maanantaina kouluihin, ja laajasta etätyöpakosta luovutaan ensi viikon jälkeen. Yökerhot ja baarit saavat avata ovensa perjantaina 14. tammikuuta. Sisäänpääsyyn vaaditaan negatiivinen koronatesti. Myös maahan lentäviltä vaaditaan negatiivinen koronatesti.

Virukselle altistuneilta ei vaadita enää yhtä laajaa eristystä kuin aiemmin. Eristystä vaaditaan vain tartunnan saaneilta ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvilta. Riskiryhmien kanssa työskenteleviltä edellytetään myös eristystä. Tietyissä tapauksissa karanteenin voi välttää, jos on saanut kolmannen koronarokotuksen. Karanteenin kestoa on lyhennetty seitsemään päivään.

Keskiviikkona maassa todettiin lähes 40 000 uutta koronatartuntaa. Portugalissa on reilut kymmenen miljoonaa asukasta eli hieman alle kaksi kertaa enemmän kuin Suomessa.

Torstaina uusi koronatapauksia todettiin 39 074. Suomessa vastaava luku on 5 979.

Jo viikko sitten 83 prosenttia Portugalissa vahvistetuista koronatartunnoista oli Reutersin mukaan viruksen omikronmuunnosta.

Vuosi sitten tammikuussa Portugalissa oli maailman vaikein koronatilanne ja korona-aalto, jonka johdosta ihmisiä kuoli viruksen aiheuttamaan tautiin jopa 300 päivässä. Päivittäiset tartuntaluvut olivat tuolloin kuitenkin selvästi matalampia kuin tällä hetkellä. Vuosi sitten rokotusohjelma oli vasta aloitettu.

Omikronaalto johtaa selvästi harvempiin kuolemantapauksiin kuin viimevuotinen korona-aalto. Portugalissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuoli keskiviikkona 14 ihmistä ja torstaina 25.

Yhteensä tautiin on kuollut Portugalissa lähes 20 000 ihmistä.

Sairaalahoidossa on Portugalissa nyt 1 311 koronapotilasta. Viime helmikuun alussa sairaalahoidossa oli peräti 6 869 koronatautiin sairastunutta.

Portugalissa järjestetään kolmen viikon päästä vaalit, ja presidentti Marcelo Rebelo de Sousan mukaan eristyssääntöjä voitaisiin lieventää vaalipäivän ajaksi.

Portugali otti marraskuun lopussa uudestaan käyttöön koronarajoitukset, joista oli jo luovuttu aiemmin syksyllä, kun rokotekattavuus saavutti 86 prosenttia väestöstä.

Tällä hetkellä Portugalin koko väestöstä on rokotettu 14 prosenttiyksikköä enemmän kuin Suomen väestössä. Suomessa koko väestöstä 75 prosenttia on saanut kaksi rokotetta, kun Portugalissa luku on 89 prosenttia. Suuremman osuuden väestöstään ovat New York Timesin mukaan rokottaneet vain Yhdistyneet Arabiemiraatit, Brunei, Kuuba, Chile ja Manner-Kiina.