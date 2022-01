Itsevaltiaan patsas kaadettiin Kazakstanissa – pilapiirtäjä tiivisti Putinin dilemman yhteen kuvaan

Pilapiirroksessa näkyy hätää kärsivä Vladimir Putin, joka tarrautuu epätoivoisesti Kazakstaninin veteraani-itsevaltiaan Nursultan Nazarbajevin selkään tämän patsaan kaatuessa.

Kazakstanin protesteissa on onnistuttu kaatamaan venäläismedioiden mukaan ainakin yksi maan pitkäaikaisen itsevaltiaan Nursultan Nazarbajevin, 81, patsas.

Patsaan kaatoa todistavista videoista ja valokuvista on tullut nopeasti meemejä, sillä kuviin tiivistyy muistoja aiemmista kansannousuista.

Entisen Neuvostoliiton loppuajoilta muistetaan esimerkiksi salaisen poliisin perustajan Felix Dzerzhinskin patsaan kaataminen Lubjankan aukiolla Moskovassa elokuussa 1991. Neuvostoliiton loppuaikoina kaadettiin myös useita V. I. Leninin patsaita, kun ihmiset kohdistivat turhautumisensa niihin.

(Alla olevassa twiitissä näkyy videolla Nazarbajevin patsaan kaatoyritys.)

Nursultan Nazarbajevin patsas kaadettiin Taldykorganin kaupungissa, joka sijaitsee muutaman tunnin ajomatkan päässä Kazakstanin vanhasta pääkaupungista Almatystä.

Protestoijat kiinnittivät Nazarbajevin patsaan kaulaan ja jalkoihin köysiä, joiden avulla he yrittivät vetää patsaan alas jalustaltaan. Aluksi kerrottiin, että kaataminen oli jäänyt yritykseksi, mutta sitten kazakstanilainen KazTag-uutistoimisto lähetti kuvia maassa makaavasta patsaan torsosta.

Patsas oli katkennut kaatuessaan kahtia. Moni sosiaalisen median kommentoija kiinnitti huomiota myös siihen symboliikkaan, että jykevä patsas olikin sisältä ontto.

Lisää symboliikkaa uutiskuviin tuli siitä, että Nazarbajevin patsaan torso lepäsi maassa sillä kohtaa, jossa luki hänen nimensä katukyltissä. Yksi protestoijien käyttämä iskulause kuului vapaasti suomennettuna näin:

– Häivy, vanhus!

(Alla olevassa twiitissä on KazTag-uutistoimiston välittämiä kuvia kaadetusta Nazarbajevin patsaasta.)

Nursultan Nazarbajev kuvattiin hyväntekeväisyystanssiaisissa Akmolan kaupungissa 27. joulukuuta.

Tunnettu venäläinen pilapiirtäjä Sergei Jolkin on tiivistänyt Kazakstanin patsaankaadon piirrokseen, johon tiivistyy niin ikään monta symbolista seikkaa.

Piirroksessa näkyy Nazarbajevin patsas köydet kaulassaan, ja patsaan selkään on tarrautunut Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia esittävä hahmo. Näyttää siltä, kuin Putin yrittäisi joko piileskellä patsaan takana tai vaihtoehtoisesti hän yrittäisi epätoivoisesti estää patsasta kaatumasta.

Putinin on korostanut julkisuudessa koko oman uransa aikana sitä, kuinka hänellä on hyvät suhteet Kazakstanin johtoon. Putinin on arveltu ottaneen myös itselleen mallia juuri Nazarbajevista siinä, kuinka pysytään vallassa pitkään ja kuinka valtaa voisi myöhemmin siirtää pehmeästi tuleville seuraajille pitelemällä silti valtakunnan naruja omissa käsissä ikään kuin ”kansallisena johtajana”.

Kuvat kaatuvasta Nazarbajevin patsaasta ovat Putinille huono signaali monessakin mielessä. Jos Nazarbajevin klaanin valta olisi oikeasti uhattuna Kazakstanissa, se saattaisi merkitä myös Venäjän vaikutusvallan hiipumista. Venäjän uskotaankin tekevän nyt kaikkensa, että Kazakstanin valtarakenne ei kaatuisi tai mikäli muutoksia tapahtuisi, niin ne tehtäisiin Venäjän hyväksymillä ehdoilla Moskovan omaa vaikutusvaltaa kasvattaen.

Putin pelännee todennäköisesti myös sitä, että Kazakstanin levottomuudet ja patsaidenkaatokuvat rohkaisevat Venäjällä hänen omia vastustajiaan.

Nursultan Nazarbejv ja Vladimir Putin ovat tukeneet tiiviisti toisiaan. Miehet tapasivat 28. joulukuuta Pietarissa.

Nazarbajev on hallinnut Kazakstania vuodesta 1991 lähtien, joten hän on entisen Neuvostoliiton itsevaltaisista johtajista virkaiältään pitkäaikaisin. Vuonna 2019 Nazarbajev luovutti virallisesti valtansa nykyiselle presidentille Kasym-Zhomart Tokajeville, mutta häntä on pidetty näihin päiviin saakka silti maan tosiasiallisena kulissien takaisena mahtimiehenä.

Nazarbajev jätti itselleen vallansiirron yhteydessä Kazakstanin turvallisuusneuvoston puheenjohtajuuden, Nur Otan -puolueen puheenjohtajuuden ja perustuslakineuvoston jäsenyyden. Kun Kazakstanissa alkoivat polttoaineprotestit, Tokajev ilmoitti hallituksen eron yhteydessä, ettei Nazarbajev ole myöskään enää turvallisuusneuvoston johtaja, vaan hän itse on ottanut tämän paikan.

Nazarbajevin tämänhetkisestä olinpaikasta ei ole varmuutta. Hän ei ole esiintynyt julkisuudessa sen jälkeen, kun levottomuudet alkoivat maassa vuoden ensimmäisinä päivinä 2022.

Kazakstanin levottomuudet saivat alkunsa, kun maan hallinto ilmoitti ryhtyvänsä hinnoittelemaan autoissa polttoaineena käytettävää nestekaasua pörssihintojen mukaisesti. Kuluttajahintojen tuplaantuminen oli viimeinen pisara, joka sai kansan kadulle, vaikka taustalla on jo pitkään muhinutta vastustusta maan nykyjohtoa kohtaan.

Venäjän johtama Kollektiivinen turvallisuusjärjestö (ODKB/CSTO) on jo ilmoittanut, että se lähettää Kazakstaniin ”rauhanturvaajia” maan presidentin Tokajevin pyynnöstä. On epäselvää, kuinka paljon joukkojen lähettämiseen liittyy Venäjän saneluhalua ja mikä on sotilaille annettava toimintakäsky.

Kollektiiviseen turvallisuusjärjestöön kuuluvat Kazakstanin ja Venäjän lisäksi jäseninä Valko-Venäjä, Armenia, Kirgisia ja Tadzhikistan. Järjestö on Venäjän vastine puolustusliitto Natolle ja Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen kuopatulle Varsovan liitolle.

Väitteiden mukaan Kazakstanissa on saanut surmansa sekä mielenosoittajien edustajia että maan erikoisjoukkojen edustajia. Tietoja on ollut kuitenkin vaikea vahvistaa, sillä muun muassa internetyhteyksiä on ajettu alas.

Kazakstanin protestit alkoivat 2. tammikuuta Zhanaozenin kaupungista ja levisivät parin päivän päästä maan vanhaan pääkaupunkiin Almatyyn. Myös nykyisessä pääkaupungissa Nur-Sultanissa on nähty jo protesteja.

Kazakstan on maantieteellisesti erittäin laaja valtio, sen pinta-ala on kahdeksan kertaa Suomen suuruinen. Asukkaita maassa on vajaat 19 miljoonaa.

Levottomuudet ovat levinneet nyt useisiin eri kaupunkeihin maassa, ja väitteiden mukaan protesteissa on saanut surmansa sekä mielenosoittajia että maan turvallisuusjoukkojen edustajia. Kazakstanin viranomaiset ovat rajoittaneet maan nettiyhteyksiä, minkä vuoksi riippumattoman, tarkistetun ja ajantasaisen tiedon saanti on tällä hetkellä vaikeaa.