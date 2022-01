Venäjän johtama sotilas­yhteisö on lähettänyt ensimmäiset joukot Kazakstaniin – viranomaiset kertovat yli 1000 haavoittuneesta

Kazakstanin levottomuuksissa on haavoittunut yli tuhat ihmistä, kertoo maan terveysministeriö venäläisuutistoimistojen mukaan. Haavoittuneista lähes 400 on viety sairaalaan ja yli 60 ihmistä on tehohoidossa, kertoi maan apulaisterveysministeri Khabar-24-uutiskanavalle.

Kazakstanin poliisi kertoi aiemmin tänään venäläismedian mukaan "eliminoineensa" kymmeniä mielenosoittajia näiden pyrkiessä hallintorakennuksiin maan suurimmassa kaupungissa Almatyssa eilen illalla. Interfaxin, Tassin ja RIA Novostin siteeraama poliisi kuvasi mielenosoittajia ekstremistijoukoiksi.

Uutistoimisto AFP tulkitsi poliisin tarkoittavan, että kymmeniä mielenosoittajia olisi surmattu.

Tiedot maasta ovat epävarmoja.

Venäjän johtama sotilasyhteisö on lähettänyt ensimmäiset joukot Kazakstaniin

Venäjän johtama Ivy-maiden kollektiivinen turvallisuusjärjestö on lähettänyt ensimmäiset joukkonsa Kazakstaniin. Asiasta kertoo järjestön edustaja Venäjän ulkoministeriön tiedottajan julkaisemassa lausunnossa.

Turvallisuusjärjestö kertoi jo aiemmin lähettävänsä Kazakstanille sotilasapua. Kazakstanin presidentti Kassym-Jomart Tokajev oli ennen tätä vedonnut yhteisöön kuuluvien maiden johtajiin ja pyytänyt heiltä apua maan tilanteeseen.

Energian hinnannousua vastustaneet mielenosoitukset yltyivät levottomuuksiksi Kazakstanissa keskiviikkona.

Suomen Kazakstanin-suurlähetystö ohjeistaa: seuraa viranomaisohjeita

Suomen suurlähetystö Kazakstanissa ohjeistaa Facebookissa suomalaisia seuraamaan paikallisia viranomaisten ohjeita ja ottamaan hätätapauksessa yhteyttä ulkoministeriön päivystykseen.

Lähetystö kertoi eilen julkaistussa päivityksessään, että mielenosoituksista johtuva hätätila Kazakstanissa oli laajentunut pääkaupunki Nur-Sultaniin ja tietoliikenneyhteydet ovat olleet myös Nur-Sultanissa poikki.

Suurlähetystö oli jo aiemmin kehottanut Kazakstanissa matkustavia suomalaisia varovaisuuteen ja välttämään väkijoukkoja maan sisäisen tilanteen takia.

Ulkoministeriön matkustustiedote on joulukuun alkupäiviltä ja siinä kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta ja välttämään mielenosoituksia.