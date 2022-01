Paavi Franciscus pitää itsekkäinä pariskuntia, jotka valitsevat lemmikin lasten hankkimisen sijaan

Paavi Franciscus sanoi puheessaan, että vanhemmuudesta luopumisen päätös on haitaksi sivilisaatiolle.

Paavi Franciscus sanoi keskiviikkona pitämässään puheessa, että pariskunnat, jotka valitsevat lemmikin ottamisen lasten hankkimisen sijaan ovat itsekkäitä. Paavin mukaan näiden ihmisten päätös luopua vanhemmuudesta johtaa "inhimillisyyden" menettämiseen ja on haitaksi sivilisaatiolle. Asiasta uutisoi CNN.

– Tiedämme ihmisiä, jotka eivät halua lapsia tai haluavat vain yhden eikä enempää. Mutta heillä on kaksi kissaa, kaksi koiraa... Koirat ja kissat ottavat lasten paikan. Tiedän, että se on hassua, mutta se on todellisuutta, paavi sanoi.

– Tämä isyyden tai äitiyden kieltäminen pienentää meitä, se vie pois inhimillisyytemme. Näin sivilisaatiomme tulee ikääntyneeksi ja vie pois inhimillisyytemme, koska se menettää äitiyden ja isyyden rikkauden.

Pareille, jotka eivät voi saada lapsia, paavi suosittelee adoptiovanhemmuutta.

– Lapsen saaminen, joka luonnollisesti tai adoption kautta, on riski. Mutta on suurempi riski kieltää isyys tai äitiys, oli se sitten oikeaa tai henkistä.

Paavi puhui aiheesta puheessa, joka käsitteli Jeesuksen isää Joosefia.