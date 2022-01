Ensin Tanska, sitten Norja ja nyt Ruotsi. Miten käy Suomen? Omikron etenee Pohjolassa vääjäämättä kohti tartuntahuippuaan, kirjoittaa pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Ruotsin koronataistelun johtaja valtionepidemiologi Anders Tegnell on taas kovien aikojen edessä.

Muutama viikko sitten ihmettelin Ruotsin alhaisia koronalukuja eli tartuntoja, ilmaantuvuutta sekä hoitoa tarvitsevien potilaiden ja koronakuolleiden määriä. Kun koronaviruksen omikronmuunnos riehui jo muualla Euroopassa, Ruotsin luvut näyttivät hyviltä – jopa Suomea paremmilta.

Ruotsi ei enää hehkunutkaan koronakartoilla punaisena kuten vuosi sitten.

Tilanteelle etsittiin selityksiä, ja ensimmäisenä tuli mieleen se, että Ruotsi olisi saavuttanut paremman immuniteetin, joka nyt yhdessä rokotusten ja rajoitusten kanssa pelaa länsinaapurin pussiin. Ruotsihan ei koronapandemian alussa tehnyt juuri mitään, vaan virus laskettiin rellestämään kansan keskuuteen ja yhteiskunta pidettiin auki.

Sairastaminen toisi laumasuojan, ja Ruotsi olisi taas nopeasti iskukunnossa, kun globaali talous lähtee hyrräämään.

Näin uskottiin.

Strategian valinta oli ainutlaatuinen, varsinkin kun kyseessä on pohjoismainen hyvinvointivaltio ja tasa-arvon mallimaa. Tosin Ruotsikin joutui ottamaan rajoitukset käyttöön sen jälkeen, kun pandemiaan kuolleiden määrässä väkilukuun suhteutettuna maa keikkui ykkösenä.

Koronaan kuolleita on nyt yli 15 369, kun Suomessa vastaava luku on 1 599.

” Jälkipyykki koronan hoidosta pestään myöhemmin.

Pohdinnat Ruotsin koronastrategian onnistumisesta voidaan lopettaa.

Ruotsissa rikotaan taas koronaennätyksiä.

Keskiviikkona raportoitiin yli 17 000 tartunnasta vuorokaudessa, mikä on paikallisten terveysviranomaisten mukaan korkein luku koko pandemian aikana. Testauksia on vähennetty, joten todellinen tilanne on huomattavasti hurjempi.

Ruotsissakin palattiin koronataistelussa ”arkeen”, valitettavasti.

Tartunnat ovat joulun jälkeen paikoin jopa nelinkertaistuneet, sairaalakapasiteetti on tiukoilla ja kuolleiden määräkin on lähtenyt nousuun. Kovia rajoituksia on käytössä tai otetaan käyttöön, lisäksi koronapassin käyttöä aiotaan laajentaa muun muassa liikennevälineisiin.

Hyvä kysymys on, olisiko Ruotsi valinnut rajoitusten tien keväällä 2020, jos siellä olisi nähty ja ennakoitu virusmuunnosten käyttäytyminen paremmin. Tuorein versio omikron tarttuu helposti ja voi sairastuttaa uudelleen – onneksi lievästi – ja lisäksi se kiertää rokotteita. Pandemian laantuminen tavalliseksi kausi-influenssaksi vie aikaa, mikä yllätti ruotsalaiset terveysviranomaiset.

Jälkipyykki koronan hoidosta pestään myöhemmin. Nyt Ruotsinkin on elettävä omikronin kanssa.