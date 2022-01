Newyorkilaissyyttäjät luopuvat ex-kuvernööri Andrew Cuomon ahdistelusyytteestä

Vaikka kertomus on syyttäjien mukaan uskottava, eivät he koe pystyvänsä tarjoamaan tapahtuneesta riittäviä todisteita.

New Yorkin entinen kuvernööri Andrew Cuomo erosi virastaan viime elokuussa.

Yhdysvaltalaissyyttäjät kertoivat tiistaina luopuvansa New Yorkin osavaltion entistä kuvernööriä Andrew Cuomoa vastaan nostetusta ahdistelusyytteestä. Cuomo erosi viime vuonna häntä vastaan esitettyjen syytösten vuoksi.

New Yorkin osavaltiossa sijaitsevan Albanyn piirikunnan syyttäjän David Soaresin mukaan Cuomosta valituksen tehneen henkilön kertomus on uskottava. Syyttäjät eivät kuitenkaan kykenisi hänen mukaansa tarjoamaan tapauksesta riittäviä todisteita ja tämän vuoksi he eivät jatka asian käsittelyä. Syyttäjät pyytävät samalla, että Cuomoa vastaan nostettu syyte hylätään. Syytteen nosti alkujaan Albanyn piirikunnan sheriffinvirasto.

Cuomo sai viime vuoden loppupuolella syytteen seksuaalisesta ahdistelusta. Hänen kerrottiin asettaneen kätensä naispuolisen uhrinsa paidan alle sekä koskeneen tämän sukupuolielimiä tai muita intiimiosia. Ahdistelun väitettiin tapahtuneen vuoden 2020 joulukuussa kuvernöörin virka-asunnolla.

Ex-kuvernööri olisi voinut saada sen vuoksi jopa vuoden vankeustuomion. Syyte oli ensimmäinen Cuomoa vastaan ahdistelusyytöksien vuoksi nostetuista.

64-vuotiaan Cuomon oli ollut määrä esiintyä oikeudessa tämän viikon perjantaina. Soaresista tuli kuitenkin nyt jo kolmas piirisyyttäjä, joka on hylännyt Cuomon ahdistelusyytöksiin liittyvän tutkinnan.

Raportti: Ahdisteli seksuaalisesti ainakin 11 naista

Cuomo jätti tehtävänsä pian sen jälkeen, kun häneen kohdistuneita syytteitä tutkinut New Yorkin osavaltion oikeusministeri Letitia James julkaisi asiasta 165 sivun raportin. Elokuisen raportin mukaan Cuomo oli ahdistellut seksuaalisesti 11 naista.

Oikeusministeri kertoi raportissaan Cuomon kosketelleen lukuisia naisia häiritsevästi ja lisäksi lausuneen seksuaalisesti vihjailevia kommentteja, jotka ovat luoneet naisille epämiellyttävän työympäristön. Häirinnän kerrottiin kohdistuneen New Yorkin osavaltion silloisiin sekä entisiin työntekijöihin.

Cuomo on itse kiistänyt syytökset ja väittänyt joutuneensa ajojahdin kohteeksi.

Kuvernööri jätti tehtävänsä viikko Jamesin raportin julkaisemisen jälkeen. Lähtöön vaikuttivat myös virkasyytteellä uhkaaminen sekä korkea-arvoisten demokraattien painostus. Jopa Yhdysvaltain presidentti Joe Biden oli kehottanut Cuomoa eroamaan.