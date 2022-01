Joulun alla Ruotsissa kadonnut Maline, 31, löytyi kuolleena

Ruotsin Landskronassa joulun alla kadonnut 31-vuotias Maline on löydetty kuolleena.

Joulupäivinä etsintöihin osallistui kymmenittäin ihmisiä. Maline oli ilmoitettu kadonneeksi 23. joulukuuta.

Poliisi oli kertonut tutkivansa sieppausta ja julkistanut kadonneesta valokuvan.

Tiistaina poliisi tiedotti, että Maline on löydetty kuolleena Landskronan kaupungin itäosasta. Poliisi on eristänyt alueen teknistä tutkintaa varten. Malinen omaisiin on oltu yhteydessä.

– Olimme suorittaneet etsintöjä erityisesti tuolla alueella ja päivän aikana löysimme hänet ulkoa. Emme toistaiseksi kerro, miksi etsinnät oli keskitetty juuri sinne, kommentoi poliisin tiedottaja Rickard Lundqvist Expressenille.

Sydsvenskan-lehden mukaan poliisi oli määrännyt pysäyttämään pohjoiseen matkalla olleen junan tiistaina Landskronan asemalla ja juna joutui palaamaan etelään.

– Junan pysäytys liittyi käynnissä olevaan tutkintaan. Se on ainoa, mitä voimme sanoa nyt, totesi Patric Fors poliisista lehdelle.

Poliisin mukaan kuolinsyystä ei ole vielä varmuutta.

– Mitään vaihtoehtoja ei ole suljettu pois, Lundqvist toteaa.

Poliisi on tutkinut katoamista epäiltynä sieppauksena eikä rikosnimikettä ole toistaiseksi muutettu. Poliisi odottaa seuraavaksi teknisen tutkinnan antamia tuloksia.

Malinen ystävä Rebecka Kainulainen kertoi Aftonbladetille, että hän sai vielä 23. joulukuuta Malinelta viestin Messengerissä. Tämä on tiettävästi viimeinen kontakti, joka kenelläkään läheisellä on ollut Malineen.

Rebecka Kainulaisen ja Malinen oli tarkoitus mennä joululounaalle yhdessä muiden ystävien kanssa 23. päivänä. Kainulaisen mukaan Maline oli pienimuotoisesta joulujuhlasta innoissaan ja pohti, mitä laittaa päälle. Kun Maline ei ilmestynyt lounaalle, samana iltana hänen asuntoonsa mentiin selvittämään, mitä on tapahtunut. Asunnosta löytyi Malinen puhelin.

Kainulainen ei voi uskoa, että Maline olisi kadonnut vapaaehtoisesti.

Ystävät olivat keskustelleet puhelimessa viimeisen kerran iltapäivällä 22. joulukuuta. Sen jälkeen Malinen tiedetään olleen keskustan ravintolassa, josta Maline julkaisi Facebook-päivityksen. Tämän jälkeen Malinen uskotaan pitäneen jatkot asunnossaan.

Tämän jälkeen ainoa elonmerkki Malinesta on hänen lähettämänsä tekstiviesti.

Aftonbladetin mukaan toinenkin nainen katosi mystisesti Landskronassa jouluviikolla vuonna 2019.

Norjassa öljynporauslautalla työskennellyt Eirin Mikkelsen, 43, oli matkustanut aatoksi Ruotsiin viettääkseen joulua kumppaninsa kanssa, mutta katosi jälkiä jättämättä aattoyönä.