Naton ulkoministerit pitävät perjantaina ylimääräisen kokouksen Ukrainan tilanteesta

Venäjän ja Ukrainan välisiä jännitteitä puidaan ensi viikolla useissa korkean tason tapaamisissa.

Naton ulkoministerit pitävät perjantaina ylimääräisen kokouksen, jossa on tarkoitus keskustella Venäjän Ukrainalle aiheuttamasta sotilaallisesta uhasta.

Venäjä on viime viikkoina sijoittanut noin 100 000 sotilasta Ukrainan rajojen tuntumaan ja miehittämilleen Ukrainan alueille, mikä on herättänyt pelkoja avoimesta hyökkäyksestä. Kreml on esittänyt samaan aikaan Yhdysvalloille ja Natolle tiukkoja vaatimuksia. Venäjä haluaa muun muassa takeet siitä, ettei Ukrainaa oteta Naton jäseneksi.

Länsi on tyrmännyt Venäjän vaatimukset, jotka toteutuessaan loisivat sille Itä-Eurooppaan kylmän sodan tyylistä etupiiriä. Yhdysvallat on varoittanut vakavista seurauksista, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan.

Maanantaina Yhdysvaltain ja Venäjän korkean tason edustajat keskustelevat turvallisuustilanteesta Genevessä. Keskiviikkona Ukrainan tilanteesta neuvotellaan Nato-Venäjä-neuvoston voimin, ja torstaina Venäjän ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin edustajien on määrä tavata.

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin hallinto on pyrkinyt rauhoittelemaan eurooppalaisia liittolaisiaan, jotka pelkäävät Venäjän pyrkivän tilanteeseen, jossa suurvallat sopivat turvallisuusjärjestelyistä niiden päiden yli.