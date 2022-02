Nämä ovat 3 maailman kalleinta avioeroa: ”Kissanaisen” miljardiero kalpeni nykyajan kroisosten rinnalla

Ennätyserojen jälkeen rahaa on syydetty hyväntekeväisyyteen – ja myös tuhlailtu.

Dubain hallitsijan katkera ero- ja huoltajuusriita ratkesi lontoolaisoikeudessa viime vuoden lopulla, kun tuomari määräsi sheikki Mohammed bin Rashid al-Maktoumin maksamaan entiselle vaimolleen ja tämän lapsille yhteensä jopa 650 miljoonaa euroa avioeron jälkeen.

Ex-vaimo Haya bint al-Hussein ja parin kaksi lasta tarvitsivat oikeuden mukaan varoja muun muassa turvallisuutensa takaamiseen, lasten koulutukseen sekä asumiseen ja ylläpitoon myöhemmin aikuisiässä.

Ylellisestä elämäntyylistään tunnettu prinsessa sai erorahaa myös lomamatkoihin yksityiskoneilla sekä henkilökuntansa ja kotieläintensä, kuten hevostensa, ylläpitoon.

Ero on Britannian kaikkien aikojen kallein. Maasta onkin viime vuosina tullut yhä suositumpi eroriitojen ratkomispaikka avokätisten päätösten myötä.

Dubain sheikin tapaus on kuitenkin vielä nappikauppaa verrattuna maailmanennätyseroihin.

Miljardöörien avioerojen vertailua tosin vaikeuttaa se, että sopimusten yksityiskohdat eivät aina ole julkisia.

Seuraavassa kolme maailman tiettävästi kalleinta avioeroa – ja mitä sen jälkeen tapahtui.

”Suurin kuviteltavissa oleva avioero”

Suomen valtion budjetin vuositulot kattaisi kutakuinkin summalla, jonka Microsoft-miljardööri Bill Gatesin veikkaillaan jakavan vaimonsa Melinda French Gatesin kanssa maailman tiettävästi kalleimmassa avioerossa.

Yli 50 miljardia euroa on tosin vain valistunut arvaus, sillä parin omaisuuden jaon uskotaan jäävän salaisuudeksi. Osa omaisuudesta on jo nyt French Gatesin hallinnassa.

– Kyseessä on suurin kuviteltavissa oleva avioero, luonnehti perheoikeuteen erikoistunut asianajaja Janet George viime kesänä Bloombergille.

Gatesit laittoivat lusikat jakoon 27 vuoden liiton jälkeen viime toukokuussa, koska he ”eivät enää uskoneet pystyvänsä kasvamaan pariskuntana”.

Myöhemmin paljastui, että taustalla piili myös Bill Gatesin, 66, väitetyt työtovereidensa lähentely-yritykset sekä kyseenalainen yhteys hyväksikäytöistä epäiltyyn Jeffrey Epsteiniin.

Bill Gates otti Harvardin kunniatohtorin arvon vastaan vuonna 2007 yhdessä Melinda-vaimonsa kanssa.

Maailman neljänneksi rikkaimman miehen omaisuuden arvo on jatkuvassa liikkeessä, ja Forbesin reaaliaikaisen seurannan mukaan se oli helmikuussa noin 115 miljardia euroa.

Puolitettuna Melinda Gatesin, 57, osuus olisi siis reilusti yli 50 miljardia, mutta erilaisten järjestelyjen kautta määrä voi pienentyä.

Toistaiseksi on tiedossa vain se, että Bill Gatesin Cascade-sijoitusyhtiö on siirtänyt yhteensä reilun 10 miljardin euron edestä osakkeita ja varoja Melindalle viime vuonna.

Eron arvon määrittelyä vaikeuttaa myös se, että Gatesit eivät jää hautomaan rahojaan. He syytävät sitä avokätisesti nimeään kantavaan hyväntekeväisyyssäätiöön, joka on maailman mahtavin lajissaan. Bill & Melinda Gates Foundationilla on varoja noin 45 miljardia euroa.

Gatesien hyväntekeväisyyssäätiö on lajissaan maailman suurin.

Säätiön ansiosta Bill Gates onnistui muuttamaan profiiliaan ohjelmistomonopolia pyörittävästä nörttimiljardööristä suureksi hyväntekijäksi, kun säätiö on kampittanut nälkää ja sairauksia kehitysmaissa hirmusummilla. Melinda-vaimo on ollut säätiön kantavia voimia.

Toistaiseksi pari jatkaa työskentelyä säätiössä yhdessä, mutta optiolla: jos Melinda on kahden vuoden kuluttua erosta tyytymätön, hän voi lähteä.

Tämä voi teoriassa muuttaa säätiön rahankäyttöä merkittävästi, sillä Bill Gatesin tiedetään haluavan panostaa enemmän ilmastonmuutoksen torjuntaan, Melinda Gatesin puolestaan sukupuolten tasa-arvon edistämiseen.

Varmaa on vain se, että Gatesien miljardeja menee kummankin taskuista jatkossakin hyväntekeväisyyteen.

Gatesien kartano Washington-järven rannalla Seattlen lähellä on arvoituksellinen paikka, sillä sitä on varjeltu julkisuudelta.

Parin materiaalisesta omaisuudesta jakamista odottaa esimerkiksi hulppea Xanadu 2.0 -maatila Seattlen lähellä.

Bill Gates alkoi rakennuttaa sitä aikoinaan ”poikamiesboksikseen”, kunnes kuvioihin mukaan tullut vaimo muutti suunnitelmia. Vielä ei tiedetä, kumpi jää asumaan parin entiseen lemmenpesään.

Amazonista miljardeja hyväntekeväisyyteen

Jälkikäteen voi todeta, että MacKenzie Scott erosi maailman rikkaimman miehen titteliä kantaneesta Jezz Bezosista varsin oikea-aikaisesti.

17 vuoden avioliitto päättyi eroilmoitukseen tammikuussa 2019, ja Scott sai erosopimuksessa neljänneksen miehensä verkkokauppa Amazonin osakkeista. Osuuden markkina-arvo oli jo tuolloin hillittömät 33,5 miljardia euroa.

Sitten iski koronapandemia ja maailman ihmiset alkoivat tilata ostoksensa verkosta – ja Amazonin osakkeen arvo hyppäsi pilviin.

MacKenzie Scott, 51, arvioidaan tällä hetkellä yhdeksi Yhdysvaltain rikkaimmista naisista noin 55 miljardin euron omaisuudellaan.

Potti olisi paljon isompi, jos hän ei olisi antanut osaa pois.

Jeff Bezos ja MacKenzie Scott (silloin Bezos) saapumassa Vanity Fairin Oscar-juhliin maaliskuussa 2018.

Scott lupasi jo erosopimuksen yhteydessä lahjoittaa puolet omaisuudestaan hyväntekeväisyyteen.

Hän on syytänyt kahdessa vuodessa noin 8 miljardia eri kohteisiin, kuten ruokapankeille ja hätätilarahastoille koronapandemian takia, ja lisäksi rahaa ovat saaneet rotusyrjinnän ja ilmastonmuutoksen torjuminen sekä seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolustajat.

Viime vuonna Scott lakkasi kertomasta kuka saa rahaa. Hän perusteli päätöstä sillä, että itse summat alkoivat saada liikaa huomiota.

– Haluan antaa näiden kaikkien uskomattomien tiimien puhua itse (lahjoituksista) jos he niin haluavat. Silloin toivottavasti media keskittyy heidän panokseensa eikä minun, Scott kirjoitti ilmoituksessaan Mediumissa.

Scott oli Bezosin rinnalla koko Amazonin kasvuhistorian ajan seattlelaisesta autotallista verkkokauppajättiläiseksi. Hän otti päävastuun parin neljän lapsen kasvatuksesta ja kirjoitti kaksi kirjaa, vaikka muut kiireet hidastivat niiden tekemistä.

Jeff Bezos ja tämän nykyinen tyttöystävä Lauren Sanchez kuvattuna viime marraskuussa.

Ero osoittautui lopulta varsin myrskyisäksi, kun myöhemmin paljastui, että Bezos, 57, oli tapaillut nykyistä tyttöystäväänsä Lauren Sanchezia, 52, jo liiton aikana.

Scottin voi tulkita myös näpäyttäneen ex-miestään avokätisellä hyväntekeväisyydellään, sillä Bezos on ollut huomattavasti kitsaampi lahjoittaja. Näin Amazon-miljardeja päätyy nyt lahjoituksiksi toista kautta.

Amazon-pomo on kohdannut toistuvasti kritiikkiä myös yhtiön varastojen työntekijöiden huonoista oloista pandemian keskellä.

Amazonilla on varastoja ympäri maailmaa. Kuvassa työntekijöitä yhtön pakkaamossa lähellä Pariisia joulukuun puolivälissä.

MacKenzie Scott on avioitunut uudelleen yhden lapsensa kemianopettajan kanssa.

Aikansa erikoinen seurapiiriero

Ennen Bezosia ja Gatesia maailman kalleimman eron titteliä pitivät kaksi vuosikymmentä hallussaan Alec ja Jocelyn Wildenstein.

Rikkaan sijoittaja- ja taidevälittäjäsuvun vesa Wildenstein maksoi vuonna 1999 vaimolleen avioerossa tiettävästi huikeat 2,5 miljardia dollaria korvausta, eli nykykurssilla noin 2,2 miljardia euroa. Rahan arvon muutos huomioiden summa vastaisi nykyisin noin neljää miljardia euroa.

Lisäksi Wildenstein tuomittiin oikeudessa elättämään ex-vaimoaan 13 vuoden ajan 100 miljoonalla dollarilla vuodessa.

Parin liitto ja ero olivat aikansa seurapiiritapauksia, ja niissä oli hyvin erikoisia piirteitä, lähtien vaimon kasvoista.

Sveitsiläissyntyinen Jocelynnys Dayannys da Silva Bezerra Perisset oli Pariisissa vaikuttanut seurapiirijulkkis, joka deittaili eurooppalaisia elokuvaohjaajia, kunnes saudiarabialainen asekauppias Adnan Khashoggi esitteli hänet safarilla Keniassa Alec Wildensteinille.

Jälkimmäisen suku tunnettiin Yhdysvalloissa taidekeräilijöinä ja kilpahevosten omistajina, ja heillä oli valtava ranchi Keniassa.

Pari karkasi naimisiin Las Vegasissa 1978, ja pitkin hampain Wildensteinin suku hyväksyi liiton. Pari sai kaksi lasta ja vietti hulppeaa elämää miehen rahoilla. Jocelyn Wildenstein kertoi vuonna 1998 Vanity Fairille parin tuhlanneen jopa miljoonan per kuukausi ylellisyystuotteisiin.

Jocelyn Wildenstein ryhtyi myös muuttamaan kasvojaan leikkauksilla ”kissamaisiksi”, tiettävästi siksi, että kumpikin piti kissaeläimistä, ja heillä oli jopa ilves lemmikkinä. Useat leikkaukset uhkasivat muuttaa naisen kasvot muodottomiksi.

New Yorkin seurapiireissä ulkonäkö toi hänelle liikanimen ”Kissanainen”.

Jocelyn Wildensteinille on tehty lukuisia kasvoleikkauksia.

Jocelyn Wildenstein sai miehensä kiinni uskottomuudesta, kun hän löysi tämän sängystä nuoren venäläismallin kanssa. Eroriidan aikana mies suljetutti vaimonsa puhelinlinjat ja mitätöi luottokortit. Oikeusistuimessa miehen käytös tuli kalliiksi.

Tuomari asetti Jocelyn Wildensteinille yhden ehdon: hän ei saisi käyttää erorahojaan kauneusleikkauksiin.

Alec Wildenstein peri isältään vuonna 2001 noin 10 miljardin dollarin omaisuuden, mikä auttoi häntä maksuissa ex-vaimolleen. Hän kuoli vuonna 2008.

Jocelyn Wildenstein, nykyisin 81, jatkoi eron jälkeen reipasta rahankulutusta, nyt omiensa. Hän on seurustellut ranskalaisen muotisuunnittelijan Lloyd Kleinin, 55, kanssa vuosia, ja parin suhteen on huhuttu olleen myrskyisä.

Vuonna 2018 Jocelyn Wildenstein hakeutui Yhdysvalloissa konkurssiin, koska ei ollut kyennyt hoitamaan lukuisia kulutusvelkojaan.

Omaisuudesta hänellä ei edelleenkään ollut pulaa, mutta se oli kiinni kiinteistöissä ja eron jälkeen perustetuissa rahastoissa, ja näitä on sittemmin realisoitu. Muun muassa yksi naisen kolmesta New Yorkin Trump Towerissa omistamasta huoneistosta myytiin taannoin vajaalla kahdella miljoonalla eurolla.