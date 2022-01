Tuplainfektion saaneista potilaista on raportoitu aiemmin muun muassa Yhdysvalloissa.

Israelissa on vahvistettu maan ensimmäinen tapaus, jossa potilas on sairastunut yhtaikaisesti sekä koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin sekä kausi-influenssaan. Paikalliset viranomaiset kertoivat asiasta viime viikon loppupuolella.

Times of Israelin mukaan infektiot löydettiin raskaana olevalta naiselta, jonka oireet olivat lieviä. Englanninkielisessä mediassa tuplainfektiolle on annettu nimeksi flurona, joka on yhdistelmä influenssaa suomeksi tarkoittavasta flu-sanasta sekä koronasta.

Maailmalla Israelin löydön on raportoitu olevan ensimmäinen laatuaan, mutta Yhdysvalloissa vastaavia tapauksia on kerrottu todetun jo alkuvuodesta 2020.

Israelia on viime viikkoina pyyhkinyt influenssa-aalto, joka on vienyt sairaalaan noin 2 000 ihmistä. Viruksen leviäminen yhtaikaa koronaviruksen kanssa on herättänyt huolta terveydenhuollon kantokyvystä. Viime vuonna vastaavat pelot eivät toteutuneet, sillä koronan vuoksi asetetut rajoitukset pitivät myös influenssan leviämisen kurissa.

Terveysviranomaisten mukaan on todennäköistä, että tapauksia on piilossa enemmänkin. Lääkärien mukaan kyse on käytännössä hyvin samanlaisista infektioista.

– Kumpikin on virustauti ja aiheuttaa hengitysvaikeuksia, sillä kumpikin iskee ylähengitysteihin, kertoi tuplainfektiota kantanutta naista hoitaneen Beilinsonin sairaalan gynekologisen osaston johtaja Arnon Vizhnitser.

Viranomaiset perehtyvät jo kotiin päässeen naisen tapaukseen tarkoin saadakseen lisätietoa tuplainfektioiden mahdollisesta vakavuudesta.

Yhdysvalloissa muun muassa The Atlantic on kertonut New Yorkissa maaliskuussa 2020 vahvistuneesta tapauksesta, jossa neljähenkisen perheen kaikki jäsenet sairastivat yhtaikaa sekä influenssan että koronan.

Koronan ja influenssan yhtaikaisen sairastamisen mahdollisesta vakavuudesta varoiteltiin myös Suomessa syksyllä 2020.

