EU:n ulkosuhteita johtava Borrell aloittaa tiistaina vierailunsa Ukrainassa

EU pelkää jäävänsä sivuun suurvaltojen keskustellessa Euroopan turvallisuudesta. Yhdysvaltain ulkoministeri Blinken korosti liittolaismaiden merkitystä tilanteen kärjistymisen välttämiseksi.

EU:n ulkosuhteita johtava Josep Borrell aloittaa tänään tiistaina vierailunsa Ukrainassa. Borrellin on tarkoitus käydä myös rintamalla maan itäosassa, missä Ukrainan joukot ovat vuosia ottaneet yhteen Venäjän tukemien separatistien kanssa.

Borrellin vierailun on tarkoitus kestää torstaihin asti.

Borrell on korostanut, että kaikista Euroopan turvallisuutta koskevista päätöksistä tulee keskustella yhteistyössä EU:n kanssa. EU on pelännyt, että se jää pelkäksi sivustakatsojaksi, kun Yhdysvallat ja Venäjä keskustelevat Euroopan turvallisuudesta.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken korosti maansa liittolaisten merkitystä maanantaisessa ryhmäpuhelussa useille Euroopan maiden ulkoministerille. Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottajan Ned Pricen mukaan Blinken kertoi puhelussa, että Yhdysvallat on sitoutunut jatkamaan läheistä yhteistyötä kaikkien kumppaneidensa kanssa tilanteen kärjistymisen välttämiseksi.

Viime aikoina Venäjän ja länsimaiden välit ovat olleet jännittyneet Ukrainan tilanteen vuoksi. Venäjä on keskittänyt Ukrainan rajan läheisyyteen noin satatuhatta sotilasta, mikä on nostanut esiin pelkoja Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Venäjä on kiistänyt hyökkäysaikeet.