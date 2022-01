Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Venäläiseen satamaan saapui rahtilaivallinen todellisia jäämörköjä – kauppiaalta tyhjentävä arvio autojen kunnosta

Vladivostokin satamassa hieraistiin silmiä, kun Sunny Rio -niminen rahtialus saapui telakalle. Käytettyjä autoja Japanista tuonut alus oli kohdannut merellä poikkeuksellisen voimakasta tuulta, mikä oli nostattanut pärskeet kannelle asti. Kannella vesi oli muuttunut lumeksi ja jääksi, joka peitti kuljetetut autot paksun jääpeitteen alle. ”Maalipinta on entinen, tuulilasinpyyhkijät lähtevät 100 prosentin varmuudella irti ja lasit hajoavat, jos niissä on ollut aiempia vaurioita”, autokauppias Aleksandr Bagola arvioi Rossija 1 -tv-kanavalle. Useiden arvioiden mukaan autoista on enää varaosiksi.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi