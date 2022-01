Sairaalassa olevien koronapotilaiden määrä kaksinkertaistui saarella joulukuussa kahteen otteeseen.

Rap-artisti Bad Bunnyn kolmen viikon takainen konsertti Puerto Ricon pääkaupungissa San Juanissa johti noin 2 000 koronatartuntaa kattavaan joukkoaltistumiseen. 10. joulukuuta järjestetyn tapahtuman yleisössä oli kaikkiaan 60 000 ihmistä.

Asiasta uutisoivan New York Timesin mukaan joulukuussa tartunnat lisääntyivät saarella peräti 4 600 prosentilla. Samaan aikaan sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä kaksinkertaistui kahteen otteeseen. San Juanin konsertin lisäksi syitä on etsitty yritysten joulujuhlista ja lisääntyneistä kontakteista.

Puerto Rico kuuluu Yhdysvaltojen rokotetuimpiin alueisiin. New York Timesin mukaan ainakin yhden annoksen on saanut lähes 85 prosenttia saaren väestöstä. Tuplarokotettuja on 75 prosenttia.

Synkkenevät tartuntaluvut ovat kuitenkin herättäneet viranomaisten keskuudessa huolta, koska Puerto Rico kärsii vanhastaan talouskriisistä ja terveydenhoitoalan työntekijöiden joukkopaosta. Viime vuosina nuoret aikuiset ovat muuttaneet sankoin joukoin muualle Yhdysvaltoihin, mikä on kasvattanut riskiryhmiin kuuluvien vanhempien aikuisten osuutta väestöstä.

Epidemiaa torjuakseen kuvernööri Pedro R. Pierluisi on määrännyt itsehallintoalueen ravintoloihin uusia asiakasrajoituksia. Joukkotapahtumien osallistujilta edellytetään sekä rokotuspassia että todistetta negatiivisesta koronavirustestistä. Sekä ulkomailta että muualta Yhdysvalloista saapuvilta lentomatkustajilta edellytetään testitulosta riippumatta rokotusstatuksesta.

Torstaina joukko kuvernööriä konsultoivia tiedemiehiä ja terveydenhoitoalan ammattilaisia suositteli rajoitusten kiristämistä entisestään. Suositeltujen toimenpiteiden joukossa olivat muun muassa alkoholin myynnin ja ravintoloiden aukioloaikojen rajoitukset. Perjantaina kuvernööri määräsi liiketoiminnan keskeytettäväksi keskiyön ja aamuviiden väliseksi ajaksi tammikuun 18. päivään saakka.

– Se on viesti, jota on vaikea sulattaa, kun kaksi viikkoa sitten tartuntatapausten määrä oli täällä maailman matalampien joukossa, asiantuntijapaneeliin johtaja Daniel Colón-Ramos kommentoi New York Timesille.

Puerto Ricolla työskentelevien lääkäreiden määrä on vähentynyt vuoden 2006 jälkeen 5 000:llä. Alan työntekijät ovat muuttaneet muualle Yhdysvaltoihin parempien palkkojen perässä.