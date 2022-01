BBC: Israelissa omikron leviää nyt sitä vauhtia, että laumasuoja häämöttää jo – asiantuntijoilta varoitus

Israel on käynnistänyt neljännen rokotuskierroksen.

Maailman rokotetuimman kansan, israelilaisten, keskuudessa koronan uusin omikronmuunnos leviää kovaa vauhtia. Päivittäiset tartunnat ovat reilun viikon aikana nelinkertaistuneet 3 500 tartuntaan päivässä.

Asiantuntijat varoittavat, että tammikuun loppuun mennessä neljä miljoonaa maan kansalaista on voinut saada koronatartunnan.

Heidän mukaansa tartuntaluvut ovat niin suuret, että maa voi saavuttaa laumasuojan koronaa vastaan sairastamalla taudin.

– Mutta me emme halua saavuttaa laumasuojaa tartuntojen avulla. Haluamme saavuttaa sen rokottamalla monia ihmisiä, terveysministeriön johtaja Nachmann Ash sanoo BBC uutisille.

Israelissa on yhdeksän miljoonaa asukasta. Heistä kaksi kolmasosaa on täysin rokotettuja. Yli neljä miljoonaa asukasta on jo saanut kolme koronarokotusta.

Maassa käynnistettiin loppuvuonna koronarokotuksissa neljäs kierros.

Sunnuntaina Israelin pääministeri Naftali Bennett kertoi, että neljännen koronarokotteen saavat yli 60-vuotiaat ja terveydenhuollossa työskentelevät. Pääministerin mukaan tavoitteena on estää suuret tartuntariskit.