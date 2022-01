Ranskan parlamentti käsittelee maanantaina lakimuutosta, jolla rajoitettaisiin ei-rokotettujen pääsyä esimerkiksi ravintoloihin ja muihin julkisiin tiloihin.

Maanantaina Ranskassa höllennetään koronaan sairastuneiden karanteeniaikoja. Tähän saakka covidiin sairastuneiden on pitänyt olla kotikaranteenissa 10 päivää, mutta maanantaista lähtien aika lyhenee seitsemään päivään, jos on rokotettu, kertoi terveysministeri Olivier Veran sunnuntaina.

– Karanteenista voi luopua viiden päivän kuluttua, jos saa negatiivisen tuloksen. Ei-rokotettujen täytyy olla karanteenissa 10 päivää, kertoi Veran.

Heinäkuusta lähtien on useisiin julkisiin tiloihin Ranskassa vaadittu terveystodistuksen esittämistä. Sillä on voinut todistaa, että on saanut täyden rokotussarjan, negatiivisen testituloksen tai sairastanut covidin.

Lakiesitys korvaisi terveystodistuksen rokotuspassilla, josta voi tarkistaa rokotukset tai toipumisen koronatartunnasta. Näin ollen ei-rokottamattomilla ei olisi enää mahdollista päästä julkisiin tiloihin pelkästään negatiivisen testituloksen avulla. Koronapassia ei edellytettäisi esimerkiksi työpaikoilla.

Laki myös sallisi asiakkaan henkilöllisyyden tarkistamisen, mikäli koronapassin aitouden suhteen nousee epäilyitä.

Koronapassin aitouden tarkistamisen laiminlyönnistä uhkaisi rangaistuksia tilan ylläpitäjälle.

Mikäli parlamentti hyväksyy lain, tulee se voimaan 15. tammikuuta.

Noin 73 prosenttia ranskalaisista on täysin rokotettuja.

Marraskuussa Itävalta hyväksyi ensimmäisenä länsimaana lain pakollisista koronarokotuksista. Saksassa rokottamattomilta on evätty pääsy suurimpaan osaan julkisista tiloista paitsi ruokakauppoihin ja apteekkeihin.