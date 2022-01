Arabiemiraatit kieltää kahdesti rokotettuja kansalaisiaan poistumasta maasta

Vaatimuksena ulkomaille matkustamiseen on jatkossa kolmas koronarokoteannos.

Yli 90 prosenttia Arabiemiraattien kansalaisista on saanut toisen koronarokoteannoksen.

Arabiemiraatit kieltää matkustuksen ulkomaille kansalaisiltaan, jotka eivät ole saaneet kolmatta koronarokoteannosta, kertoo muun muassa BBC. Kielto tulee voimaan 10. tammikuuta eikä koske niitä, jotka eivät voi terveydellisistä syistä rokotetta ottaa.

Arabiemiraatit on viimeisin maa, joka ilmoitti uusista rajoituksista koronatartuntojen lisääntyessä. Monet maat ovat asettaneet tiukkoja rajoituksia rokottamattomille ihmisille ennen heidän päästämistään maahan.

Yli 90 prosenttia Arabiemiraattien kansalaisista on saanut kaksi rokoteannosta, ja noin kolmannes on jo kolmesti rokotettuja. Maan rokotekattavuus on maailman korkeimpia.

Ulkoministeriön ja turvallisuusviranomaisten mukaan matkustuskieltojen tarkoituksena on priorisoida terveysturvallisuus. Arabiemiraateissa on todettu pandemian aikana yli 750 000 tartuntaa ja yli 2 000 koronakuolemaa.