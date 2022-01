Yhdysvaltojen lentoliikenteessä taas ongelmia – yli 2 600 lentoa peruttiin

Heikentyneen koronavirustilanteen lisäksi ongelmia on aiheuttanut osassa maata myös huono sää.

Yhdysvalloissa on jouduttu perumaan yli 2 600 lentoa lauantain aikana huonosta säästä ja koronatartunnoista johtuen.

Pahimmissa ongelmissa oli Southwest-lentoyhtiö, joka oli joutunut perumaan 13 prosenttia lennoistaan. Lentokentistä pahimmissa ongelmissa on ollut Chicagon alueen kentät, ja alueelle on odotettavissa lumimyrsky.

FlightAware-verkkosivuston mukaan hieman ennen puolta yötä Suomen aikaa maailmanlaajuisesti oli peruttu yli 4 500 lentoa. Lisäksi lähes 3 500 lentoa oli myöhässä Yhdysvalloissa.

Koronavirus on kiusannut myös lentoyhtiöiden työntekijöitä, joten lentoja on jouduttu perumaan tartuntojen ja altistumisten vuoksi. Yhdysvalloissa on raportoitu viime päivinä jopa yli 500 000 päivittäistä tartuntaa.