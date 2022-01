Espanjassa etsitään "Galician Rambona" tunnettua vankikarkuria – paennut vankilasta jo kolmesti

Murhasta tuomiotaan istuva mies tunnetaan lukuisista vankilapaoistaan ja selviytymistaidoistaan.

Espanjan luoteisosissa sijaitsevan Pontedeumen pikkukaupungin asukkaat ovat yhdistäneet voimansa löytääkseen ”Galician Rambona” tunnetun vankikarkurin, jonka uskotaan pakoilevan läheisellä metsäalueella, kertoo brittilehti The Guardian.

63-vuotias Alfredo Sánchez Chacón on suorittanut aikaisemmin useita vankilapakoja, ja hänellä on laaja tietämys selviytymistekniikoista luonnossa. Näihin perustuen hän on myös saanut lempinimensä. Mies on ollut karkuteillä maaliskuusta lähtien, jolloin hän jätti palaamatta lomiltaan.

Chacónin on tarkoitus istua murhatuomiotaan vuoteen 2025 asti. Hän on tullut espanjalaisten keskuudessa tunnetuksi paettuaan vankilasta jo kahdesti aiemmin.

Ensimmäisen kerran mies pakeni jo vuonna 1999, jolloin hän laskeutui alas Pontevedran vankilan muureilta yhteen sidottuja lakanoita pitkin muiden vankien hämätessä vartioita. Hän onnistui pysymään vapaalla jalalla yli kaksi vuotta hyödyntämällä Espanjan muukalaislegioonassa kerryttämiään selviytymistaitoja.

Vuonna 2001 Chacón pakeni uudelleen, mutta pakomatka kesti vain 25 minuuttia ennen kuin hänet saatiin kiinni.

Tällä kertaa hälytyskellot alkoivat soida kuukausia paon jälkeen reilun sadan kilometrin päässä vankilasta Pontedeumen pikkukaupungissa, kun alueen asukkaat alkoivat huomata ruokatarvikkeidensa katoavan mystisesti. Eräs väittää jopa nähneensä miehen jääkaapillaan keskellä yötä.

Epäilykset siitä, että kyseessä voisi olla Chacón, heräsivät viime viikolla, kun paikallinen metsästäjä löysi Fragas do Eumen puistoalueelta metsikköön pystytetyn leirin.

Asukkaat päättivät pian tämän jälkeen muodostaa etsintäpartion, jonka voimin he pyrkivät löytämään vankikarkurin. Mies piilotteli Fragas do Eumen puistoalueella myös ensimmäisen pakonsa yhteydessä yli 20 vuotta sitten.