Presidentti Vladimir Putin ei paljastanut uudenvuodenpuheessaan mitään konkreettista omista vuoden 2022 suunnitelmistaan Ukrainan ja Naton varalle. Jos joitakin vihjauksia oli, niitä piti etsiä yleisten korulauseiden takaa.

Presidentti Vladimir Putin on pitänyt jo perinteisen uudenvuodenpuheensa, sillä se lähetettiin Venäjän Kaukoidässä vuoden vaihtuessa siellä. Sama puhe lähetetään myöhemmin illalla vielä useaan kertaan eri aikavyöhykkeillä Venäjän halki.

Putinin puhe keskittyi suurelta osin koronaviruksen tuomiin haasteisiin ja toivon valamiseen kansakuntaan. Putin esitti myös osanottonsa kaikille, jotka ovat menettäneet läheisiään koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi.

– Katala tauti on vienyt kymmenientuhansien ihmisten hengen. Haluan esittää vilpittömän tukeni kaikille, jotka ovat menettäneet sukulaisiaan ja läheisiään, Putin sanoi.

Putinin käyttämä ilmaus ”kymmenistätuhansista” koronaan kuolleista on hyvin alhainen.

Venäjän niin sanottu ylikuolleisuus on tähän mennessä saavuttanut noin miljoona ihmishenkeä koronapandemian alusta alkaen, kertoo uutissivusto Fontanka. Kaikki heistä eivät ole kuolleet koronaan, mutta suurinta osaa ylikuolleisuudesta selittää silti koronavirus ja sen terveydenhuollolle aiheuttama paine.

Putinin puheessa oli hyvin niukasti mitään, mikä olisi viitannut Venäjän suhteisiin länteen, Natoon ja Ukrainaan. Konkreettisin oli tämä lause:

– Me olemme lujasti ja johdonmukaisesti puolustaneet kansallisia intressejämme sekä maamme ja kansalaistemme turvallisuutta, Putin sanoi.

Putin puhui myös strategisten tavoitteiden toteuttamisesta, uusista mahdollisuuksista sekä suunniteltujen asioiden saavuttamisesta. Jäi kuitenkin epäselväksi, mihin kaikkeen hän tällä viittasi.

– Olemme lyhyessä ajassa saaneet taloutemme elpymään, ja siirrymme nyt monilla osa-alueilla strategisten kehitystavoitteiden toteuttamiseen, Putin sanoi.

– Ottaessamme vastaan uuden vuoden me toivomme, että se avaa uusia mahdollisuuksia, ja laskemme tietenkin menestyksen varaan. Mutta ymmärrämme samalla, että suunniteltujen asioiden saavuttaminen riippuu ennen kaikkea meistä itsestämme ja siitä, mitä me asetamme ensiarvoisen tärkeäksi, hän sanoi.

Putin vetosi venäläisiin myös siinä, että ”nykyisinä vaikeina aikoina” on tärkeää olla hyödyksi yhteiskunnalle ja omalle synnyinmaalle.

– Kuinka lujasti ja aktiivisesti käymme toimeen, ja kuinka saavutamme konkreettisia ja näkyviä tuloksia. Siitä kaikesta riippuu meidän kansallisten suunnitelmiemme toteutuminen, hän sanoi.

Puheensa lopuksi Putin luetteli useita ammattiryhmiä, jotka ovat töissä uudenvuoden juhlien aikaankin. Heille hän halusi toivottaa vielä erikseen hyvää uutta vuotta.

– Haluan erikseen onnitella uudesta vuodesta kaikkia, jotka suorittavat tällä hetkellä ammatillista tai sotilaallista velvollisuuttaan. Heitä, jotka pelastavat ja hoitavat sairaita, jotka ovat taisteluasemissa sekä huolehtivat laista ja järjestyksestä, Putin kiitteli.

Putinin mukaan venäläisten elintason ja elinolojen parantaminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista tulevalle vuodelle.

– Ratkaisemattomia ongelmia on tietenkin vielä hyvin paljon, mutta kuluneesta vuodesta me selvisimme kunnialla. Suurin kunnia kuuluu siitä nimenomaan teille, Venäjän kansalaisille, se on teidän uurastuksenne ansiota, hyvät ystävät, Putin sanoi.