Vuosi on jo vaihtunut osassa Tyyntämerta – Uuden-Seelannin Aucklandin ilotulitus korvattiin lasernäytöksellä

Joissakin valtioissa on jo vuosi 2022.

Vuosi on jo vaihtunut osassa maapalloa. Tyynellämerellä on juhlittu vuoden vaihtumista esimerkiksi Uudessa-Seelannissa sekä Kiribatin ja Samoan pikkusaarilla.

Julkiset ilotulitukset Uuden-Seelannin suurimman kaupungin Aucklandin keskustassa oli kielletty koronapandemian vuoksi. Niiden sijasta kaupunkilaisille tarjottiin lasernäytös tunnetun Harbour Bridge -sillan luona, kertoi New Zealand Herald.

Uudenvuodenjuhlien odotetaan jäävän monin paikoin tavanomaista pienemmiksi, koska koronaviruksen omikronmuunnos on levinnyt ennen vuodenvaihdetta rajusti eri puolilla maailmaa.

Iltapäivällä kello kolmelta Suomen aikaa käy ilmi, millaiseksi vuodenvaihteen juhlinta muodostuu Australian suurimmassa kaupungissa Sydneyssä. Sydneyssä uudenvuoden juhlintaan on kuulunut jättimäinen ilotulitus, joka on määrä järjestää myös tällä kertaa. Sydneyn ilotulitusta on seurannut lähietäisyydeltä perinteisesti vähintään miljoona ihmistä.

Pekingissä Kiinassa uusi vuosi alkaa kello 18 Suomen aikaa.

Sydneyn tapaan esimerkiksi Pariisissa on tarkoitus ottaa uusi vuosi vastaan suurella ilotulituksella.