Biden kertoi Putinille Yhdysvaltain vastaavan päättäväisesti, jos Venäjä hyökkää jälleen Ukrainaan. Putinin mukaan mittavat pakotteet Ukrainan vuoksi olisivat virhe.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on tyytyväinen Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin kanssa käymäänsä puhelinkeskusteluun. Presidentin näkemyksiä puhelun jälkimainingeissa avasi Kremlin ulkopoliittinen neuvonantaja Juri Ushakov.

Putin myös varoitti puhelussa, että mittavien Venäjän vastaisten pakotteiden asettaminen Ukrainan tilanteen vuoksi olisi suuri virhe. Ushahovin mukaan Venäjä toivoo, ettei pakotteisiin tartuta.

Yhdysvallat on uhannut Venäjää toistuvasti kovilla talouspakotteilla Ukrainaan tilanteen vuoksi.

Johtajien välinen puhelinkokous käytiin myöhään torstai-iltana Suomen aikaa. Valkoinen talo kertoi, että puhelu kesti 50 minuuttia.

Viime aikoina Venäjän ja Yhdysvaltojen välit ovat olleet jännittyneet Ukrainan tilanteen vuoksi. Venäjä on keskittänyt Ukrainan rajan läheisyyteen kymmeniätuhansia sotilaita, mikä on nostanut esiin pelkoja Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Venäjä on kiistänyt hyökkäysaikeet.

Biden puolestaan varoitti Yhdysvaltain vastaavan liittolaisineen päättäväisesti, jos Venäjä hyökkää jälleen Ukrainaan, kertoo Valkoisen talon tiedottaja Jen Psaki tiedotteessa.

Selvistä erimielisyyksistään huolimatta kumpikin presidentti ilmaisi tukeaan diplomatialle Ukrainan tilanteen ratkaisemiseksi. Torstainen keskustelu oli jo toinen presidenttien välinen puhelu kuukauden sisällä.

Biden osallistui tapaamiseen Wilmingtonissa, missä presidentti juhlii uutta vuotta.

Puhelinkeskustelun sävy oli vakava

Presidentti Biden puhui Putinille puhelimitse kotoaan Wilmingtonista Delawaren osavaltiosta, jossa hänen on tarkoitus viettää uusivuosi. Putinin olinpaikkaa puhelun aikana ei ole kerrottu.

Valkoinen talo julkaisi puhelusta kuvan, jossa Bidenilla oli pöytäpuhelimen luuri kädessään.

Nimettömänä puhelua kommentoinut yhdysvaltalaisviranomainen kertoi puhelun yleisen sävyn olleen vakava.

Ushakovin mukaan Biden kertoi puhelun aikana Yhdysvaltain olevan valmis asettamaan Venäjää vastaan mittavia pakotteita, jos jännitteet Ukrainan vuoksi kasvaisivat edelleen.

Putin varoitti Bidenia uusien pakotteiden käyttöönotosta. Venäläispresidentin mukaan pakotteet voisivat johtaa Venäjän ja länsimaiden välisten suhteiden täydelliseen murtumiseen.

– Tämä olisi jättimäinen virhe, joka voisi johtaa vakaviin – kaikkein vakavimpiin – seurauksiin. Me toivomme, ettei näin käy, Ushakov sanoi.

Ushakovilta kysyttiin myös olisiko Venäjä valmis kompromissiin. Hän vastasi Venäjän ottavan neuvotteluissa yhdysvaltalaisten huolet huomioon. Hän kuitenkin lisäsi, ettei Venäjä etsi kompromissia, vaan turvatakuita.

Venäjä on vaatinut Yhdysvalloilta turvatakuita ja edellyttänyt, ettei sotilasliitto Nato laajene enää itään, esimerkiksi Ukrainaan ja Georgiaan. Yhdysvallat ja Nato eivät ole Venäjän vaatimuksiin suostuneet.

Maiden edustajat tapaamassa tammikuussa

Aiemmin tällä viikolla kerrottiin, että Yhdysvallat ja Venäjä järjestävät neuvottelun Sveitsin Genevessä 10. tammikuuta. Kokouksen pääaihe on kuitenkin ydinasesopimukset. Neuvottelut ovat osa strategista turvallisuuskeskustelua, joka alkoi Bidenin ja Putinin välillä kesäkuussa Genevessä.

Lisäksi Venäjä ja Nato tapaavat 12. tammikuuta, ja päivää myöhemmin Venäjän ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin edustajien on määrä tavata.

Venäjä valtasi vuonna 2014 Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan ja samana vuonna syttyi Itä-Ukrainassa sota, jossa osapuolina ovat Ukraina ja Venäjän tukemat kapinallisjoukot.

Kremlin mukaan Putin alleviivasi puhelun aikana Venäjän vaativan tulevista turvallisuusneuvotteluista konkreettisia tuloksia. Ushakov kertoi torstaisen puhelinkokouksen jälkeen toimittajille, että Venäjä aikoo pyrkiä neuvotteluissa saamaan aikaiseksi päätöksen turvatakuista.

Johtajien puhelun aikana Biden puolestaan painotti, että jännitteiden liennyttäminen olisi tarpeen, jos Venäjän ja Ukrainan väliseen tilanteeseen haluttaisiin diplomaattinen ratkaisu.

Aloite keskusteluun tuli Putinilta

Aloite torstaiseen puhelinkokoukseen tuli Putinilta. Putin sanoi torstaina olevansa vakuuttunut, että tehokas vuoropuhelu Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä on mahdollista.

– Olen vakuuttunut siitä, että voimme siirtyä eteenpäin ja luoda tehokkaan Venäjän ja Amerikan välisen vuoropuhelun, joka perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja kummankin maan kansallisten etujen huomioimiseen, Putin sanoi maailman johtajille suunnatussa viestissään.

Putinin tiedottaja Dmitri Peskov kertoi toimittajille torstaina, että Venäjä haluaa keskusteluissa ratkaista erimielisyytensä Yhdysvaltojen kanssa.