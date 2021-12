Viro suunnittelee toimittavansa Ukrainalle tykistöä ja ohjuksia – lupaa kysytty myös Suomesta

Viro tarvitsee aseiden luovuttamiselle luvat kansainvälisten sääntöjen mukaan, ja se joutuu kysymään luvat Yhdysvalloista, Suomesta ja Saksasta.

Viro suunnittelee luovuttavansa Ukrainalle merkittävän määrän tykistöä ja ohjuksia, koska se on huolissaan Venäjän joukkojen keskityksistä Ukrainan rajoille. Asiasta kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR verkkosivuillaan. Suomessa asiasta ovat uutisoineet Turun Sanomat ja Yle.

Viro tarvitsee aseiden luovuttamiselle luvat kansainvälisten sääntöjen mukaan, ja se joutuu kysymään luvat Yhdysvalloista, Suomesta ja Saksasta. Suomesta lupa tarvitaan, koska Viro on ostanut 122-milliset haupitsit Suomesta ja Suomi on puolestaan hankkinut ne Saksasta. Sekä haupitsit että ohjukset on tarkoitettu panssarintorjunta-aseiksi.

Ylen haastattelema puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston ylijohtaja Esa Pulkkinen vahvistaa, että puolustusministeriö on saanut pyynnön Virosta. Pulkkisen mukaan ennen luvan myöntämistä tai hylkäämistä puolustusministeriö pyytää ulkoministeriöltä lausunnon.