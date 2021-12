Virolaislääkärin mukaan Saarenmaalla on saavutettu ”laumaimmuniteetti” – saari oli Euroopan pahimpia koronapesäkkeitä

Viron yleisradionyhtiön (ERR) mukaan Saarenmaalla on saavutettu laumaimmuniteetti koronavirusta vastaan.

Kuressaaren sairaalahoidon johtava lääkäri Edward Laanen mukaan Saarenmaalla ja Muhun saarella on saavutettu laumaimmuniteetti koronavirusta vastaan, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

Laanen mukaan immuniteetti on saatu korkean rokotekattavuuden ja sairastettujen tautimäärien ansiosta.

– 86 prosentilla saarenmaalaisista ja jopa 90 prosentilla riskiryhmäläisistä on immuniteetti koronaa vastaan. Tämä on laumaimmuniteetti. Sitä ei uskottu vielä olevan pari kuukautta sitten, Laane kertoo.

Laumaimmuniteetilla tarkoitetaan tilannetta, jossa riittävän monella ihmisellä on sairastamisen tai rokotteiden tuoma suoja tautia vastaan niin, ettei tauti pääse leviämään väestössä. Tutkimukset pandemian edetessä ovat kuitenkin osoittaneet, että koronaviruksen aiheuttamaan tautiin voi sairastua useamman kerran eivätkä rokotuksetkaan anna 100-prosenttista suojaa tartunnalta, vaikka ne suojaavatkin hyvin vakavalta sairastumiselta.

Saarenmaalla koronatilanne on silti rauhallinen. Kuressaaren sairaalassa on tällä hetkellä muutama koronapotilas, ja Saarenmaan ja Muhun saarilla on todettu vain 13 tapausta, jotka ovat koronaviruksen omikron-muunnosta. Muualla Virossa on todettu tähän mennessä yhteensä 1500 omikron-tapausta.

Keväällä 2020 Saarenmaa Viron koronavirusepidemian leviämisen keskipiste. Tuolloin uutisoitiin, kuinka Saarenmaata kutsuttiin ”koronasaareksi”. Terveysviranomaiset arvioivat, että jopa puolet saaren asukkaista olisi voinut saada koronavirustartunnan.

– Tartuntamäärä on asukaslukuun suhteutettuna yksi Euroopan, ellei jopa maailman korkeimmista, kertoi Anu Vares Saarenmaan kriisikeskuksesta huhtikuussa 2020.

