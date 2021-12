Kaakkoisessa Ketchikan kaupungissa pakkasta oli joulupäivänä 18 astetta.

Alaskassa jylläävät sään ääri-ilmiöt ovat joulun tienoilla riepotelleet mittaria kummankin suunnan ennätyslukemiin. Ilta-Sanomat kertoi keskiviikkona Kodakin kaupungista, jossa lämpöä mitattiin tapaninpäivänä 18–19 astetta. Aiempi joulukuun ennätys (13,3 astetta) on vuodelta 1984.

Samanaikaisesti paikoin muualla Alaskassa on ollut ennätyksellisen kylmää.

Esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC uutisoi, että joulupäivänä Kaakkois-Alaskan Ketchikassa lämpötilat sukelsivat 18 asteen pakkaslukemiin. Kyseessä on yksi vuosisadan kylmimmistä joulupäivistä.

Joulun alla osavaltiota piiskasivat sekä lumiset että vetiset rankkasateet, jotka saivat autotiet peittymään jääkerrosten alle. Huonon ajokelin vuoksi useita teitä suljettiin. Myös sähkökatkosten riivaamia toimitiloja jouduttiin sulkemaan.

Viranomaiset ovat varoittaneet jääkatastrofista. Ilmastotutkija Brian Brettschneider arvioi Alaska Public Medialle, että tiet voivat pysyä liukkaina useita kuukausia.

– Viime vuosina on ollut tapauksia, joissa marraskuussa kertynyt jää on aiheuttanut maaliskuussa onnettomuuksia, jopa kuolettavia. Näin ollen tämä tulee olemaan sitkeä vaara.

Fairbanksissa on satanut valtavasti lunta.

Alaskassa on nähty niin rankkasateita kuin hurjia lumipyryjäkin.

Asiantuntijoiden mukaan rankkasateiden ja lumipyryjen todennäköisyyttä osavaltion sisämaassa on kasvattanut Havaijilta kulkeutuva lämmin ilmavirtaus. Alaskalle ominainen vilpoisa ja kuiva ilma on kostunut virran seurauksena.

Alaskan ennätyslukemat päättävät vuoden, jolloin Pohjois-Amerikassa on koettu muitakin äärimmäisiä ilmasto-olosuhteita, mukaan lukien kesän helleaalto Seattlessa. Ilmastonmuutoksen on ennustettu lisäävän sään ääri-ilmiöiden voimakkuutta.

Yleistasolla Alaska on lämmennyt nopeammin kuin loput Yhdysvalloista, ja New York Timesin mukaan osavaltio on kärsinyt muun muassa tulvista ja eroosiosta.