Koronaan tiukasti suhtautuvassa Kiinassa otettiin taas häpeärangaistus käyttöön

Kiinan rajalla ihmissalakuljetuksesta syytetyt ja koronarajoituksia rikkoneet miehet saivat häpeärangaistuksen.

Neljää miestä syytetään Etelä-Kiinassa ihmissalakuljetuksesta rajan yli. Teko rikkoo myös Kiinan tiukkoja koronarajoituksia rajalla. Syytetyt miehet saivat häpeärangaistuksen, jossa heitä kävelytettiin Jinxin kaupungin kaduilla. 28. joulukuuta poliisi talutti pitkin kaupungin katua miehiä, jotka kantoivat kylttejä, joissa oli heidän kuvansa ja nimensä. Asiasta uutisoi BBC.

Tämän kaltaiset häpeärangaistukset olivat yleisiä Kiinassa kulttuurivallankumouksen aikaan. Viimeksi häpeärangaistusta tiedetään käytetyn 2006, kun poliisi kävelytytti noin sataa prostituoitua ja joitakin heidän asiakkaitaan pitkin katuja puettuina vankilahaalareihin.

Kun video tuoreesta häpeärangaistuksesta levisi sosiaalisessa mediassa, reaktiot jakautuivat, myös valtion mediassa.

Guangxi Dailyn mukaan häpeärangaistus kannustaa noudattamaan koronarajoituksia. Beijing News sen sijaan kirjoitti, että tapaus on vahvasti lain kirjaimen vastainen eikä vastaavan pitäisi sallia tapahtuvan uudelleen.

Paikallishallinto puolusti häpeärangaistuksen käyttöä kurinpidollisena varoitustoimena, jossa ei ole mitään paheksuttavaa.

Vuonna 2007 Kiinassa kiellettiin kuolemaantuomittujen häpeärangaistukset.

Kiinassa on käytössä kovat toimet koronaviruksen leviämistä kohtaan. Käytössä on niin sanottu nollatoleranssistrategia, jossa käytetään apuna yhteiskunnan sulkutiloja, kattavaa testaamista ja rokottamista. Kiinan kansalaisista on maan viranomaistietojen mukaan kokonaan rokotettuja 86 prosenttia.

Koronavirus lähti alun perin leviämään Kiinan Wuhanista.