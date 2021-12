Anthony Fauci on Yhdysvaltojen hallinnon korkeapalkkaisin työntekijä – saisi historiallisen suuren eläkepaketin mutta ei aio jäädä eläkkeelle

Johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci, 81, ei ole omien sanojensa mukaan jäämässä eläkkeelle niin kauan kuin koronapandemian hoito on kesken.

Anthony Fauci on koronapandemian kasvot Yhdysvalloissa.

Koronapandemian kasvoiksi Yhdysvalloissa noussut johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci on maan hallinnon kovapalkkaisin työntekijä, jota odottaa suurin eläkepaketti Yhdysvaltojen hallinnon historiassa, kertoo Forbes.

Forbesin OpenTheBooks.com -sivuston laskelmien mukaan Faucin eläkepaketin arvo olisi noin 350 000 dollaria vuodessa, jonka päälle tulisivat elinkustannusmuutokset. Laskelmat perustuvat Yhdysvaltain hallinnon yleisiin eläkeperusteisiin. Laskelmat ovat kuitenkin arvioita, jotka eivät kerro tarkalleen Faucin todellisen eläkkeen suuruutta.

Fauci on Yhdysvaltojen hallinnon kovapalkkaisin työntekijä, jonka taakse jää myös Yhdysvaltain presidentin tulotaso. Vuonna 2020 Fauci ansaitsi 434 312 dollaria.

81-vuotias Fauci on tehnyt 55-vuotisen uran Yhdysvaltojen hallinnossa.

Fauci on kertonut, että hän ei aio jäädä eläkkeelle niin kauan, kun koronapandemian hoito on kesken.

– En missään tapauksessa aio jättää tehtävääni ennen kuin tämä on saatu hallintaan. Tämä on elämäntehtäväni, Fauci sanoi ABC-kanavan haastattelussa.

Presidentti Joe Biden ja Anthony Fauci ovat joutuneet joulun alla kertomaan amerikkalaisille huonoja uutisia omikronmuunnoksen leviämisvauhdista.

Fauci on toiminut niin presidentti Trumpin kuin presidentti Bidenin johtavana neuvonantajana koronapandemian hoidossa.

Fauci on immunologi, joka on toiminut National Institutes of Healthin alaisen kansallisen allergia- ja infektiotautien instituutin pääjohtajana marraskuusta 1984 lähtien.

Hän on toiminut johtavana asiantuntijana seitsemän presidentin aikana kotimaisissa ja kansainvälisissä terveysuhissa. Fauci oli muun muassa yksi pääsuunnittelijoista suuressa kehitysmaihin keskittyvässä aids-ohjelmassa.

Faucin ennätyseläkkeestä uutisoi myös konservatiivinen uutismedia Fox News.

Sen uutisessa nostettiin esiin monien oikeistokonservatiivien Faucia kohtaan esittämä kritiikki. ”Faucista on tullut yksi kiistanalaisimmista poliittisista hahmoista”, Fox Newsin artikkelissa kirjoitetaan.

Faucin aktiivisimpiin kriitikoihin lukeutuvat muun muassa republikaanisenaattori Rand Paul ja Trumpin entinen neuvonantaja Peter Navarro.

Rokottautuminen koronaa vastaan on Yhdysvalloissa hyvin politisoitunut kysymys.

Toistuvasti rokottautumisen tärkeydestä julkisesti puhuva Fauci on saanut osakseen paitsi paljon kritiikkiä, myös tappouhkauksia. Tartuntatautiasiantuntija ja tämän perhe elävät nykyään henkivartijoiden suojeluksessa.