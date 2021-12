Hiljaiseloa viettänyt Melania Trump palasi julkisuuteen – yllättävä aluevaltaus

Melania Trump katkaisee hiljaisuuden lähtemällä kryptovaluuttamarkkinoille.

Yhdysvaltain entinen ensimmäinen nainen Melania Trump on paljastanut ensimmäisen hankkeensa Valkoisesta talosta lähdön jälkeen.

Matalaa profiilia julkisuudessa pitänyt Yhdysvaltain entinen ensimmäinen nainen Melania Trump on palannut julkisuuteen projektilla, jossa hän kaupittelee vesivärimaalausta omista silmistänsä. Teoksen nimi on Melania’s Vision eli suomeksi Melanian visio (tai näkö, katse), ja sen on maalannut ranskalainen taiteilija Marc-Antoine Coulon, kertovat useat yhdysvaltaismediat.

Kyseessä on niin sanottu NFT (non-fungible token) -taideteos. NFT on kryptovaluuttatekniikka. Non-fungible merkitsee suomeksi yksilöllistä tai uniikkia. Taidemaailmassa NFT merkitsee digitaalisen taiteen ostamista, jolloin ostaja saa eräänlaisen omistusoikeuden taideteokseen, vaikkakin tekijänoikeudet säilyvät taiteilijalla.

Tällaisista NFT-teoksista on maksettu jo miljoonia dollareita. Julkisuuden henkilöistä muun muassa Paris Hilton, Shawn Mendes, Tom Brady, Kate Moss ja Grimes ovat osallistuneet NFT-markkinoille.

– Olen ylpeä voidessani ilmoittaa uudesta NFT-hankkeestani, joka ilmentää intohimoani taiteita kohtaan ja tukee jatkuvaa sitoutumistani lapsiin Be Best -aloitteeni kautta, Melania Trump sanoi tiedotteessa, joka julkaistiin hänen sosiaalisen mediansa kanavilla.

Entinen presidenttipari Donald ja Melania Trump.

Be Best -hanke on ollut Melania Trumpin tärkeimpiä hankkeita maan ensimmäisenä naisena. Se keskittyy lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen.

Trump ilmoitti, että osa saadusta tuotosta menee hyväntekeväisyyteen. Tiedotteen mukaan hyväntekeväisyyskohteena on teknologiataitojen opettaminen sijoitetuille lapsille, jotka ovat pian täysi-ikäistymässä.

Melania Trumpin uusi projekti on kerännyt myös arvostelua, sillä hän ei ole kertonut tarkemmin, mikä on se osuus tuotosta, joka menee hyväntekeväisyyteen ja mikä osuus jää hänelle itsellensä.

Melania Trump ei ole tähän mennessä vastannut medioiden yhteydenottoihin ja lisäkysymyksiin.