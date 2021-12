Syy Stripe-nimisen oravan käytöksen äkilliseen muutokseen ei ole tiedossa. Paikalliselle ei jäänyt muuta mahdollisuutta kuin lopettaa jyrsijä vastoin tahtoaan.

Britannian lehdistössä on viime päivinä uutisoitu laajalti walesilaista Buckleyn kaupunkia ”terrorisoineen” harmaaoravan kuolemasta. Stripe-niminen orava ehti vahingoittaa ainakin 18:aa ihmistä ja kahta kissaa ennen kuin sen 48 tuntia kestänyt kujanjuoksu päättyi paikallisen eläinsuojelujärjestön langettamaan kuolemantuomioon maanantaina.

Paikalliset olivat nimenneet oravan sen vielä ollessa elossa 1980-luvun Riiviöt-kauhukomedian (Gremlins) terävähampaisen ja pahansisuisen otuksen mukaan.

Stripen tiedossa oleva tarina alkoi viime kesänä, jolloin se ilmestyi 65-vuotiaan eläinten ystävän Corinne Reynoldsin puutarhaan. Reynolds tarjosi oravalle makupaloja ja nautti sen akrobaattisten temppujen seuraamisesta.

Seuraavien kuukausien kuluessa jyrsijän vierailuista tuli enemmän tai vähemmän säännöllisiä.

Tarina sai synkän käänteen joulunpyhinä.

Silloin paikalliseen Facebook-ryhmään alkoi kertyä tarinoita oravan tekemistä hyökkäyksistä sekä karuja kuvia sen aiheuttamista vammoista. Reynolds oli jo itsekin ehtinyt huolestua Stripen käytöksestä, jota hän piti epätavallisena.

– Minua purtiin vain kerran, mutta se oli alkanut yhtäkkiä tulla tapaamaan minua kirjaimellisesti ryntäämällä puutarhaan ja ylös olkapäälleni jalkaani pitkin. Sitten näin ne kaikki Facebook-viestit ja tajusin, että se oli itse asiassa vaarallinen, Reynolds kertoi paikalliselle WalesOnline -sivustolle keskiviikkona.

Naapuruston asukkaat kertoivat Facebookissa oravan hyökkäilleen heidän kimppuunsa pihoilla ”pelottavalla vauhdilla”. Jotkut kertoivat oravan jahdanneen heitä kadulla ja toiset eivät enää uskaltaneet poistua kotoaan pelätessään Stripen teräviä hampaita.

– Tämä orava ei ole ollenkaan kiltti, se on täysin kaheli. Se on hieman psykopaattinen, se on saanut jo viisi tai kuusi minun naapureistani. Minut se sai, kun olin viemässä roskapusseja. Se hyppäsi vihreän roska-astian takaa, joten se yritti joko saada ruokaa tai luuli, että olin viemässä sitä pois. Sanotaanko, että se sai minut hyvin ja kunnolla, raportoi Sheree Robinson, 42.

Hänelle jäi Stripestä muistoksi hampaanjäljet sormiin.

Toinen paikallinen kertoi oravan hyökänneen hänen kahden bengali-rotuisen kissansa kimppuun. Nyt hän pysyi neljän seinän sisällä, samoin kissat, jotka eivät hänen mukaansa yleensä pelänneet mitään.

Scott Felton, 34, oli puolestaan ulkona tupakalla, kun Stripe teki yllätyshyökkäyksen.

– Tämä orava tuli kuin tyhjästä, hyppäsi käsivarteeni ja puri minua käteen ennen kuin minulla oli edes mitään mahdollisuutta saada sitä irti itsestäni. Kaikki tapahtui niin nopeasti, jäykkäkouristusrokotteen saman tien hakenut Felton kertoi.

Reynolds kirjoitti ryhmään epäilevänsä, että Stripellä oli ehkä päässään jonkinlainen kasvain, joka teki siitä ystävällisen oravan sijaan ”kelmi-oravan”. Lopulta hän koki velvollisuudekseen toimia, sillä hänen tietoonsa oli tullut jo yhteensä 18 uhria.

Reynolds hankki pihalleen loukun, johon Stripe pian päätyi. Pian kuvaan tuli mukaan Englannin ja Walesin alueella toimiva eläinsuojelujärjestö RSPCA.

Koska ihmisen hoitoon päätyneiden harmaaoravien luontoon palauttaminen on ollut Walesissa laitonta vuodesta 2019 lähtien, järjestölle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin päästää orava paremmille saalistusmaille lopettamalla se.

– Me emme ole samaa mieltä tämän lain kanssa ja me vastustamme sitä, mutta meidän on toimittava lain mukaan, RSPCA kertoi Guardianin mukaan.

Järjestön mukaan oravia voi karkottaa ihmisasetusten läheltä myös humaanimmin, esimerkiksi pitämällä lintujen ruoan poissa niiden ulottuvilta ja tukkimalla niiden kulkureittejä. RSPCA:n mukaan oravien ruokkimista kannattaa harkita tarkoin, sillä ne ovat hyviä hankkimaan oman ruokansa ja saattavat – kuten nyt nähtiin – aiheuttaa ongelmia naapurustossa.

Reynoldsille oravan kuolemantuomio oli eläinten ystävänä kova paikka, mutta hän kertoi naapurustoon levinneen helpotuksen tunteen Stripen poistuttua tästä maailmasta.

– Tuntuu siltä, että nyt minun on turvallista mennä puutarhaani. Tuntui uskomattoman julmalta panna se häkkiin, mutta koska ihmiset tunsivat olonsa turvattomaksi pihoillaan, minun oli tehtävä se. Muutama Buckleyn asukas on taatusti huokaissut helpotuksesta, Reynolds sanoi.