Maailmassa todettiin viime viikolla enemmän koronatartuntoja kuin koskaan aiemmin – WHO varoitti ”tsunamin” uhasta

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan koronaviruksen delta- ja omikronvariantit muodostavat yhtä aikaa levitessään ”kaksoisuhan”, joka nostaa tartuntamääriä ennätyslukemiin sekä johtaa piikkeihin sairaalahoidon tarpeessa ja kuolemantapauksissa.

Uudenvuodenaattona tulee kuluneeksi tasan kaksi vuotta siitä, kun kiinalaisen Wuhanin kaupungin terveyslautakunta julkaisi verkkosivuillaan raportin, jonka mukaan nähtävissä oli varhaisia merkkejä kaupungissa puhjenneesta keuhkokuume-epidemiasta. Kyseessä oli ensimmäinen virallinen julkinen tiedote tapauksista, joita oli alkanut ilmetä alueella nykytiedon mukaan jo marraskuussa.

Noin viikkoa myöhemmin keuhkokuumeen aiheuttajaksi tunnistettiin aiemmin tuntematon koronavirus, joka sai nimekseen SARS-CoV-2. Maailman terveysjärjestö WHO julisti Kiinan rajojen ulkopuolelle nopeasti levinneen epidemian maailmanlaajuiseksi pandemiaksi 11. maaliskuuta 2020.

Kahden vuoden kuluessa korona on kiertänyt maailmaa aaltoina. Tartuntatilanne on vuoroin pahentunut ja vuoroin helpottanut eri mantereilla. Rokotusten avulla vakavien sairastumisten ja kuolemien määrää on saatu laskettua huomattavasti alkuvaihetta alemmalle tasolle, mutta viruksen leviäminen ei ole osoittanut laantumisen merkkejä, päinvastoin.

Uutistoimisto Reutersin keräämien tilastojen mukaan koronatartuntojen määrät olivat viimeisen viikon kuluessa korkeammalla kuin koskaan aiemmin pandemian kuluessa.

Terveydenhuollon työntekijä keräsi koronavirusnäytteitä Kiinan Wuhanissa sijaitsevassa lumiteemaisessa huvipuistossa viime viikolla. Wuhania pidetään koronapandemian alkupisteenä.

Reutersin datan mukaan maailmassa todettiin joulukuun 22. ja 28. päivän välisenä aikana keskimäärin 900 000 uutta koronatartuntaa vuorokaudessa. Viimeksi kuluneen vuorokauden aikana suuri joukko valtioita on raportoinut pandemian aikaisia ennätyslukemia tartunnoissa.

Esimerkiksi Ranska ilmoitti keskiviikkona, että maassa oli todettu edellisen 24 tunnin kuluessa peräti 208 099 uutta koronatartuntaa. Myös WHO kertoi tapausten määrän kasvaneen maailmalla 11 prosentilla viime viikon kuluessa.

Globaalilla tasolla käynnissä on koronapandemian kuudes aalto. Edellisen kerran tartuntaennätyksiä rikottiin koko maailman mittakaavassa viime huhtikuussa huippunsa saavuttaneen neljännen aallon aikana.

Koronaan liittyvien kuolemien suhteen pahin tilanne oli tasan vuosi sitten. Lohdullista on, että sen jälkeen kuolemien määrää kuvaavalla käyrällä jokainen aalto on jäänyt edellistä matalammaksi.

Kaksi vuotta jatkunut koronapandemia on tehnyt kasvomaskeista arkisia käyttötavaroita lähes kaikkialla maailmassa. Kanadan Ontariossa yksi niistä päätyi koristeeksi joulukuuseen.

Tartuntojen määrän kasvun selityksenä pidetään ennen kaikkea marraskuun lopulla eteläisessä Afrikassa tunnistettua koronaviruksen omikronmuunnosta, joka näyttää leviävän huomattavasti muita viruskantoja tehokkaammin. Variantin mahdollisesta vaarallisuudesta odotetaan vielä tarkempaa tietoa, mutta tällä hetkellä kerätyn tutkimustiedon perusteella näyttää siltä, että omikron saattaa viedä potilaan sairaalaan muita virusmuunnoksia harvemmin.

Lievänkin taudin voimakas leviäminen aiheuttaa kuitenkin ongelmia valtioiden terveydenhuoltojärjestelmille, sillä tapausten määrän kasvaessa lisääntyvät vääjäämättä lopulta myös tehohoitoa vaativat tapaukset.

WHO:n johtava hätätila-asiantuntija Mike Ryan muistutti myös, että on liian varhaista vetää johtopäätöksiä omikronin luonteesta, sillä tähän mennessä se on levinnyt enimmäkseen nuoremman ja vakavalle sairastumiselle vähemmän alttiin väestönosan keskuudessa.

WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus vertasi keskiviikkona järjestön tiedotustilaisuudessa tilannetta lähestyvään tsunamiin. Hän muistutti myös, että ennen omikronia maailmalla voimakkaasti levinnyt deltavariantti ei ole väistynyt ainakaan toistaiseksi mihinkään.

– Delta ja omikron muodostavat nyt kaksoisuhan, joka ajaa tapausten määrää ennätyslukemiin sekä johtaa piikkeihin sairaalahoidon tarpeessa ja kuolemissa. Olen todella huolissani siitä, että erittäin tarttuva omikron johtaa deltan kanssa yhtä aikaa levitessään tartuntojen tsunamiin, Tedros sanoi.

Autoilijan nenästä otettiin näytettä koronatestiä varten Italian Rietissä keskiviikkona.

WHO on koronarokotteiden lanseerauksesta lähtien painottanut, että globaalia ongelmaa ei voida ratkaista valtioiden tasolla. Järjestö kertasi tiedotustilaisuudessaan koronan vastaista kamppailua kuluneen vuoden osalta ja kertoi, että sen toiveena on nähdä pandemian akuuttivaiheen päättyminen tulevan vuoden aikana.

WHO kuitenkin varoitti, että toiveen toteutuminen riippuu siitä, kuinka rokotteisiin liittyvä tasa-arvoisuus toteutuu. Köyhissä maissa rokotekattavuus laahaa pahasti rikkaampien maiden jäljessä, sillä niillä ei ole samanlaisia mahdollisuuksia kilpailla rokotteista globaaleilla markkinoilla.

Heikko rokotekattavuus puolestaan kasvattaa uusien, entistä hankalampien virusmuunnosten kehittymisen riskiä.

Järjestön tavoitteena oli aiemmin, että jokaisen maailman valtion väestöstä 40 prosenttia olisi tuplarokotettu koronaa vastaan vuodenvaihteeseen mennessä ja 70 prosenttia vuoden 2022 puoliväliin mennessä. Pääjohtaja Tedrosin mukaan WHO:n 194:stä jäsenvaltiosta 92 ei yllä ensimmäiseen tavoitteeseen.