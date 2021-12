Prinssi Andrew kyseenalaistaa häntä vastaan nostetun siviilikanteen laillisuuden – asianajaja viittasi ”hiljattain esille nousseisiin todisteisiin”

Prinssi Andrew’n asianajajan mukaan oikeusistuimella ei ole välttämättä tuomiovaltaa käsitellä Virginia Giuffren nostamaa kannetta, jonka mukaan prinssi olisi syyllistynyt seksuaalirikoksiin.

Britannian prinssi, Yorkin herttua Andrew on kyseenalaistanut häntä vastaan New Yorkissa nostetun siviilikanteen laillisuuden, kertoo muun muassa Reuters. Prinssin asianajajan mukaan esille on noussut seikkoja, jotka riittävät hänen mukaansa perusteeksi kanteen hylkäämiseen.

Andrew’n ystävän, edesmenneen liikemiehen Jeffrey Epsteinin väitettyjen seksuaalirikosten uhri Virginia Giuffre, 38, syyttää kanteessaan myös prinssiä häneen alaikäisenä kohdistuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Prinssi Andrew’n, 61, asianajaja Andrew Brettler ilmoitti tiistaina Manhattanilla piirioikeuteen jättämässään asiakirjassa, että oikeusistuimella ei ole mahdollisesti tuomiovaltaa ”hiljattain esille nousseiden todisteiden” perusteella. Brettlerin mukaan Giuffre on asunut Australiassa suurimman osan kahdesta viime vuosikymmenestä, eikä tämä pysty hänen mukaansa todistamaan asuneensa Yhdysvaltain Coloradossa kannetta nostaessaan.

Virginia Giuffre ja hänen asianajajansa David Boies saapuivat Jeffrey Epsteiniä vastaan nostetun oikeustapauksen kuulemiseen New Yorkissa elokuussa 2019. Epstein oli surmannut itsensä muutamaa viikkoa aiemmin vankisellissään.

Asianajaja katsoi oikeuteen jättämässään asiakirjassa, että hän ei näin ollen voisi nostaa kannetta kotimaassaan tässä tapauksessa. Giuffre ei Brettlerin mukaan ole asunut Coloradossa ainakaan vuoden 2019 jälkeen.

Brettler esitti myös, että Giuffre olisi tehnyt ”laskelmoidun liikkeen tukeakseen näennäistä väitettään” Coloradossa asumisesta, kun tämä rekisteröityi äänestäjäksi osavaltiossa helmikuussa 2020. Giuffre hoiti rekisteröitymisensä äitinsä ja isäpuolensa postiosoitetta käyttäen.

Andrew’n asianajajien pyrkimyksenä on myös keskeyttää todisteiden kerääminen siihen asti, kunnes oikeusistuimen tuomiovaltaa koskeva kysymys on ratkaistu. He pyysivät tuomaria antamaan Giuffrelle määräyksen, jonka mukaan tämän tulisi toimittaa oikeudelle kirjallinen vastaus asumisjärjestelyistään sekä kahden tunnin mittainen valaehtoinen todistus asiasta.

Tapauksesta on määrä järjestää ensimmäinen kuuleminen 4. tammikuuta.

Giuffren asianajaja Sigrid McCawley kommentoi Andrew’n asianajajan vaatimuksia Australian yleisradiolle ABC:lle. McCawleyn mukaan vaatimus kanteen hylkäämisestä on ”yksi väsyneistä yrityksistä”, joilla Andrew yrittää hänen mukaansa väistää ja vältellä Giuffren esiin tuomia ”tapauksen tosiseikkoja”.

Prinssi Andrew, Virginia Giuffre (tuolloin Roberts) sekä Ghislaine Maxwell poseerasivat yhdessä kameroille viimeksi mainitun asunnolla maaliskuussa 2001.

Andrew on kiistänyt kaikki häneen kohdistuneet syytökset. Hänen mukaansa vahingonkorvauksia oikeusteitse hakeva Giuffre yrittää hyötyä Epsteiniin ja tämän tuntemiin ihmisiin kohdistuneista syytöksistä.

Prinssiä vastaan ei ole nostettu oikeudessa rikossyytteitä.

Giuffren mukaan Andrew pakotti hänet seksiin muun muassa Epsteinin lähipiiriin kuuluneen brittiperijätär Ghislaine Maxwellin Lontoon-asunnolla. New Yorkissa on viime aikoina käyty oikeutta myös Maxwellia vastaan.

Valamiehistö harkitsee parhaillaan niin ikään Epsteiniin kytkeytyvistä seksuaalirikoksista syytetyn perijättären tuomiota.