Venäjä kielsi Memorial-järjestön keskiviikkona jo toisella perättäisellä oikeuden päätöksellä. Perustuslakituomioistuimen puheenjohtaja Valeri Zorkin käynnisti puolestaan keskustelun siitä, että Venäjä voisi ottaa kuolemantuomiot uudelleen käyttöön.

Perustuslakituomioistuimen puheenjohtaja Valeri Zorkin pitää mahdollisena, että Venäjä voisi ottaa kuolemantuomiot uudelleen käyttöön. Kulunut viikko on tuonut useita ikäviä uutisia Venäjän ihmisoikeustilanteesta.

Venäjän ihmisoikeustilanteesta on tullut kuluneella viikolla useita huolestuttavia uutisia päivä toisensa jälkeen.

Viikko alkoi maanantaina tiedolla, jonka mukaan Petroskoin kaupunginoikeus jatkoi historioitsija Juri Dmitrijevin 13 vuoden vankeusrangaistusta kahdella vuodella. Dmitrijev toimi ennen vangitsemistaan ihmisoikeusjärjestö Memorialin Karjalan-osaston johtajana ja tutki Josif Stalinin ajan joukkohautoja.

Tiistaina Venäjän korkein oikeus kielsi Neuvostoliiton vainoja tutkivan Kansainvälisen Memorialin toiminnan.

Keskiviikkona Moskovan kaupunginoikeus kielsi puolestaan ihmisoikeuskeskus Memorialin toiminnan. Kyseessä on siten jo toinen kieltopäätös samalle organisaatiolle eli sen eri toimintahaaroille.

Keskiviikkona Venäjällä aloitettiin lisäksi suuri julkinen keskustelu mahdollisuudesta palauttaa kuolemantuomioiden täytäntöönpano uudelleen käyttöön.

Juri Dmitrijevin tuomio pidennettiin maanantaina 15 vuodeksi.

Syyttäjä perusteli Memorialin ihmisoikeuskeskuksen kieltoa keskiviikkona sillä, että järjestö toimii toimii ulkomaalaisten valtioiden varoilla eikä Memorialin rahankäytöstä ole saatu avointa tietoa, kertoo Lenta.ru.

Lisäksi syyttäjä katsoi, että ihmisoikeusjärjestö on osallistunut viime vuosina Venäjällä mielenosoituksiin ja ”tukenut kaikkia protesteja, jotka on suunnattu maan vakauden hajottamiseen”.

Syyttäjä korosti, että Memorialin jakamat materiaalit voivat vaikuttaa kielteisesti alaikäisten henkiseen ja moraaliseen kehitykseen. Syyttäjä ilmoitti lisäksi, että Memorialin julkaisemat tekstit voivat aiheuttaa ”masennustilan” tekstien lukijoissa, kertoo Ria Novosti. Samalla syyttäjä kuitenkin myönsi, että tällaisesta ilmiöstä ei ole liitetty oikeuden materiaaleihin esimerkkitapauksia.

Kansainvälisen Memorialin kieltämistä perusteltiin puolestaan jo aiemmin sillä, että järjestö ”vääristelee Suuren isänmaallisen sodan muistoa” ja ”luo Neuvostoliitosta valheellisesti mielikuvan terroristisena valtiona”. Lisäksi syyttäjä katsoi, että Memorial ”oikeuttaa terrorististen ja ääritoimintaa harjoittavien järjestöjen” toimintaa ja ”palauttaa natsirikollisten mainetta”.

Memorialin lakkauttamisoikeudenkäyntiä seuranneella miehellä oli hengityssuoja, jossa oli Memorialin liekkitunnus.

Memorialin lakkauttaminen sattuu yksiin sen kanssa, että Venäjän perustuslakituomioistuimen puheenjohtaja Valeri Zorkin on käynnistänyt keskustelun mahdollisuudesta palauttaa kuolemantuomioiden täytäntöönpano Venäjälle.

Zorkin ottaa asian esille tuoreessa kirjassaan, jonka linkki on ilmestynyt vastikään perustuslakituomioistuimen virallisille sivuille. Hän kirjoittaa Izvestijan mukaan näin:

– Se, että perustuslakituomioistuin on tehnyt päätöksen, jonka mukaan Venäjän tämänhetkisessä historiallisessa kehityksessä kuolemantuomion täytäntöönpano on mahdotonta, ei sulje pois mahdollisuutta palauttaa tätä rangaistusmuotoa tulevaisuudessa.

Zorkinin mukaan kuolemantuomion palauttaminen riippuu Venäjän oikeudellisesta kehityksestä.

– Se riippuu siitä, kuinka pitkälle me voimme edetä kestävän ja itsevarman oikeusjärjestyksen luomisessa, mikä mahdollistaisi meille tämän myönnytyksen säilyttämisen, poikkeuksen oikeudellisen tasa-arvon periaatteesta, Zorkin muotoili.

Venäjän rikoslaissa kuolemantuomio on yhä edelleen olemassa, mutta maa luopui tuomioiden täytäntöönpanosta liityttyään ihmisoikeusjärjestö Euroopan neuvostoon vuonna 1996.

Krimin valtauksen jälkeen Venäjältä vietiin Euroopan neuvostossa täysivaltaisen jäsenen oikeudet, mutta muun muassa Suomi ajoi aktiivisesti, että vuonna 2019 Venäjä sai jäsen- ja äänestysoikeutensa takaisin.

Toimittajat seurasivat Moskovan kaupunginoikeuden Memorial-käsittelyä tv-ruudun kautta oikeudessa keskiviikkona.

Yhtenäinen Venäjä -puolueen kansanedustaja Sultan Hamzajev ehdotti lisäksi juuri ennen joulua, että kuolemantuomio pitäisi ottaa käyttöön pedofiilien osalta.

Venäjän duumassa on parhaillaan etenemässä laki, joka mahdollistaisi elinkautiset rangaistukset pedofiileille, jotka uusivat tekonsa tai raiskaavat alaikäisen.

Hamzajevin mielestä käyttöön pitäisi ottaa kuolemantuomio, joka ei koskisi pelkästään rikoksen uusijoita vaan laajemmin kaikkia pedofiilejä, News.ru-sivusto kirjoittaa.

– Ne jotka ovat kykeneviä sellaisiin rikoksiin, ansaitsevat elinkautisen sijaan kuolemantuomion, hän sanoi.

Juri Dmitrijevin maanantaina saamaa 15 vuoden tuomiota on kuvailtu ”tosiasialliseksi kuolemantuomioksi” jo nyt, sillä hän on 65-vuotias.

Dmitrijev on tuomittu alaikäiseen ottotyttäreensä kohdistuneista seksuaalirikoksista. Oikeusprosessia Dmitrijeviä vastaan pidetään yleisesti poliittisena ja syytteitä tekaistuina tai paisuteltuina. Oikeudenkäynnin riippumaton valvonta on ollut ulkopuolisille mahdotonta, sillä koko prosessi on käyty suljetuin ovin.

Me olemme Memorial. Näin lukee muistokyltissä, joka on jätetty Moskovassa punaisten neilikoiden kera Memorialin lakkautuspäätöksen protestiksi.

Kansainvälinen Memorial on tutkinut Neuvostoliitossa harjoitettuja vainoja ja Josif Stalinin toimeenpanemia teloituksia. Järjestö on auttanut perheitä selvittämään läheistensä kohtaloita sekä palauttamaan viattomina teloitettujen ihmisten mainetta jälkikäteen.

Memorialin ihmisoikeuskeskus on auttanut puolestaan nykyaikana Venäjän sisällä vainon kohteeksi joutuneita henkilöitä tarjoamalla heille muun muassa oikeusapua.

Venäjä julisti molemmat organisaatiot jo vuosia sitten ulkovaltojen agenteiksi. Yksi perustelu kieltopäätöksille on, että järjestöt ovat rikkoneet ulkomaalaisen agentin ilmoitusvelvollisuuksia.

Memorialin kieltäminen on herättänyt laajaa tyrmistystä niin ulkomailla kuin Venäjän sisälläkin, sillä lakkautusperusteita pidetään yleisesti tekaistuina. Myös Dmitrijevin oikeudenkäyntiä on pidetty jo aiemmin yhtenä hyökkäyksenä nimenomaan Memorialia vastaan.

Memorialin lisäksi Venäjällä on joutunut vaikeuksiin myös Svetlana Gannushkinan johtama Grazhdanskoje sodeistvie eli Kansalaisapu-hyväntekeväisyysjärjestö. Järjestö on julistettu jo aiemmin ulkomaalaiseksi agentiksi, mutta nyt Moskovan kaupunki vaatii järjestöä vapauttamaan sillä käytössä olleet toimitilat, kertoo Radio Svoboda.