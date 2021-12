Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Australialais­miehelle määrättiin 8 000 vuoden maasta­poistumis­kielto Israelissa

Syynä pitkään maastapoistumiskieltoon on elatuskiista. Miehen olisi maksettava kummallekin lapselleen noin 1 424 euroa vastaava summa kuussa, kunnes nämä täyttävät 18 vuotta. Epäselvää on, mitä mies on maksanut.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Tel Avivin rannikkokaupunki Israelissa 18. toukokuuta 2021.

Australialainen Noam Huppert, 44, katsoo joutuneensa Israelin oikeusjärjestelmän vainon kohteeksi rangaistuksena avioliitostaan paikallisen naisen kanssa. Uutissivusto News.com.aun mukaan seuraavan kerran miehellä on oikeus poistua Israelista 31. joulukuuta vuonna 9 999, ellei hän suoriudu sitä ennen elatusmaksuista kahdelle lapselleen. – Vuodesta 2013 asti olen ollut lukittuna Israelissa, mies toteaa australialaisjulkaisun haastattelussa. Vuonna 2012 Huppert seurasi Israeliin ex-vaimoaan ja lapsiaan, jotka olivat muuttaneet maahan parin erottua vuotta aiemmin. Vuoden 2013 jälkeen lääkeyhtiölle työskentelevä mies ei ole päässyt kotimaahansa edes työsyistä. Tuolloin asiaa käsitellyt perhetuomioistuin määräsi Huppertin maksamaan kummallekin lapselleen 5 000 Israelin shekeliä (1 424 euroa) kuussa, kunnes nämä täyttäisivät 18 vuotta. Ei ole täysin selvää, onko Huppert maksanut laskustaan toistaiseksi mitään tai tuleeko hänen pulittaa koko summa yhdessä erässä vapautuakseen maastapoistumiskiellosta. Brittilehti Guardian arvioi tuomioistuimen ulottaneen kiellon vuoteen 9 999 todennäköisesti siksi, että se oli viimeinen verkkojärjestelmästä löytyvä vuosi. Huppert kertoo olevansa yksi lukuisista australialaismiehistä, jotka ovat joutuneet eron jälkeen Israelissa samanlaiseen tilanteeseen. Asiaa tutkineen brittitoimittajan Marianne Azizin mukaan tarkkaa lukua on mahdotonta arvioida, mutta oikeuskäytäntö saattaa koskettaa jopa satoja australialaismiehiä. Hän luonnehtii ongelmaa Israelissa tarkoin varjelluksi salaisuudeksi. Yhdysvaltain ulkoministeriö varoittaa Israelia koskevissa matkustusohjeissaan maan siviili- ja uskonnollisista tuomioistuimista, jotka käyttävät ohjeiden mukaan aktiivisesti valtaansa estääkseen ulkomaalaisten poistumisen maasta ennen velka- ja oikeuskiistojen ratkaisemista.