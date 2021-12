Lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi Pohjois-Israelissa on teurastettu puoli miljoonaa kanaa.

Israelin pohjoispuolella riehuu ainakin 5 200 muuttokurjen kuoleman aiheuttanut lintuinfluenssa. Luonnonsuojeluministeri Tamar Zandberg on nimittänyt epidemiaa vakavimmaksi iskuksi villieläimille maan historiassa.

Tartunnat ovat levinneet kurkien suosimalla talvehtimispaikalla Hulan järvipuistossa. Työntekijät ovat vauhdittaneet raatojen poistamista alueelta estääkseen muiden elänten sairastumisen. Israelilaismedian mukaan alueella vierailleet lapset ovat voineet koskea virusta kantavia lintuja ja kiihdyttää epidemian leviämistä.

Kurkiasiantuntija Jouko Alhainen kertoo Ilta-Sanomille, että vaaratilanteen vaikutus Suomen tulevaan kurkikantaan paljastuu kokonaisuudessaan toukokuun jälkeen. Noin puolet maailman kurkikannasta joko lentää Israelin läpi tai viettää siellä talven.

–Kyllä se varmasti vaikuttaa. Se voi näkyä ihan hyvin tavallisenkin ihmisen silmissä tai sitten vain harrastajien ja seuraajien. Huomataan, että jollain reviireillä on vaihtunut pari lintua tai ne ovat jääneet kokonaan tyhjiksi, Alhainen sanoo.

Joulukuussa valtaosa Israelissa talvehtivista kurjista jatkaa matkaansa Afrikan ja Persianlahden puolelle. Alhaisen mukaan tällä hetkellä polttava kysymys on se, kulkeutuvatko tartunnat muuton mukana muille pysähtymispaikoille.

– Varmaa tietoa tästä on vähän. Viranomaisilla on varmasti kädet täynnä hommaa ja israelilaisille on varmasti epämiellyttävää tiedottaa tästä, koska siitä tulee huono kuva.

Israelin maatalousministeriön tiedottaja Dafna Yurista kertoi aiemmin, että turvatoimenpiteenä 500 000 epidemia-alueella kasvatettavaa kanaa on teurastettu. Seurauksena maassa pelätään kananmunapulaa, jonka estämiseksi viranomaiset ovat pyrkineet purkamaan tuontikiintiöitä.

Pääministeri Naftali Bennettin kanslian mukaan toistaiseksi merkkejä viruksen tarttumisesta ihmisiin ei ole ilmaantunut, mutta viranomaiset pitävät tilannetta silmällä. Luonnonsuojeluministeri Zandberg twiittasi vahinkojen kokonaisvaltaisuuden jäävän nähtäväksi.

Alhaisen mukaan lintuinfluenssan leviämiselle otollisen maaperän ovat tarjonneet muuttolintujen kaventunut elintila sekä siipikarjan suuret tuotantolaitokset. Kouriintuntuvasti ilmiö pääsee vaikuttamaan korkean väestötiheyden Israelissa.

– Linnut keskittyvät isoiksi massoiksi, jolloin katastrofi voi olla aivan valtava. Pahimmassa tapauksessa tämä voi koetella lähes puolta maailman tämän kurkilajin kannasta enemmän tai vähemmän.

Suomen tilanteessa huojentavana asianhaarana voi pitää Alhaisen mukaan sitä, että maan kurkikanta talvehtii laajalla maantieteellisellä alueella. Israelin lisäksi kurkia saapuu Suomeen Ranskasta, Espanjasta, Algeriasta, Tunisiasta, Etiopiasta ja Sudanista.

Lintuinfluenssa leviää nimensä mukaisesti pääasiassa lintujen parissa ja tarttuu harvoin ihmiseen. Tarttuessaan virus voi kuitenkin olla kuolettava. Vuodesta 2003 tämän vuoden lokakuuhun Maailman terveysjärjestö WHO on raportoinut 863 ihmisen H5N1-tartuntaa. 456:ssa tapauksessa tartunta johti kuolemaan.

Lähteet: CNN, Guardian, Washintgon Post.

