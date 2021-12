Omikron monin­kertaisti lapsi­potilaiden määrän New Yorkin sairaaloissa – teho-osaston lääkäri huolestui

Koko Yhdysvalloissa lasten koronaperäiset sairaalahoitotapaukset lisääntyivät viime viikolla kymmeniä prosentteja.

Joulun alla koronaviruksen uusi omikronmuunnos on johtanut Yhdysvalloissa lasten sairaalahoitoa vaativien tartuntatapausten dramaattiseen kasvuun. Uutiskanava CNN:n mukaan lasten koronaperäiset sairaalahoitotapaukset lähes viisinkertaisuivat New Yorkin kaupungissa 11.–23. joulukuuta. Liittovaltion tasolla kasvua oli viime viikolla 35 prosenttia.

– Luulen, että tulemme nyt näkemään suurempia lukuja kuin koskaan aiemmin, Houstonissa sijaitsevan Texasin lastensairaalan vastaava lääkäri Stanley Spinner ennakoi CNN:lle.

Aiemmin joulukuussa vastaavaan ilmiöön herättiin Etelä-Afrikassa, jossa omikronvariantti ensimmäisenä todettiin. Maan hallituksen lääketieteellinen neuvonantaja Waasila Jassat kertoi 3. joulukuuta pitämässään lehdistötilaisuudessa, että Gautengin provinssissa sairaalatapaukset olivat lisääntyneet erityisesti alle 5-vuotiaiden keskuudessa.

Spinnerin mukaan jo deltavariantti näytti tarttuvan lapsiin kantavirusta herkemmin, mutta omikronin kohdalla tartuttavuus on saavuttanut jälleen uuden tason. Hän kertoo lääkäriyhteisön olevan huolissaan varsinkin rokottamattomista tai vain osittain rokotetuista lapsista. Alle 5-vuotiaita ei Yhdysvalloissa rokoteta koronaa vastaan.

Vaikka Spinner ei ole katsonut osoitetuksi, että omikron aiheuttaisi lapsilla aiempia variantteja vakavampaa tautia, myöskään sen vaarattomammuudesta ei ole näyttöä.

– Teemme kaikkemme pitääksemme lapset poissa sairaalasta. Näin ollen jos heidät otetaan osastolle, se tarkoittaa että he ovat jo melko sairaita. He tarvitsevat happea. He tarvitsevat jotain muuta avustusta.

Jennifer Owensby Rutgers Robert Wood Johnson Medical Schoolin lasten teho-osastolta kertoo, että New Jerseyn osavaltiossa vakavat sairastumiset ovat lisääntyneet laajasti lasten ja nuorten keskuudessa vauvoista teini-ikäisiin. Hän on huolissaan varsinkin hyperinflammatorisesta oireyhtymästä (MIS-C), jota on esiintynyt jonkin verran koronatautiin sairastuneilla lapsilla.

Oireyhtymä todetaan yleensä 10 viikkoa tartunnan jälkeen lapsilla, joilla varsinainen koronatauti ei ole aiheuttanut vakavia oireita. Lääkärilehdessä 12. kesäkuuta 2020 ilmestyneessä jutussa potilailla kerrottiin esiintyvän suolisto-oireita, sokkia, makrofagi-aktivaatio-oireyhtymää, sydänentsyymien nousua, sydämen vajaatoimintaa ja poikkeavuuksia sydämen kaikututkimuksessa.

– Pelottava piirre on se, että he (sairastuneet) olivat täysin tavallisia lapsia ennen sitä. Heillä ei ollut taustalla olevaa sairautta. He olivat täydellisen terveitä lapsia, Owensby sanoo CNN:lle.

Yhdysvaltain tautikeskus (CDC) on raportoinut tähän mennessä 5 973 MIS-C-tapausta. 52 lasta on kuollut tautiin. Oireet voivat olla aluksi lieviä, vaikka kyseessä on vakava tauti.

– Niin se lapsilla menee. He ovat kunnossa, kunnes eivät enää olekaan. Sitten yhtäkkiä he ovatkin kriittisessä tilassa.

Tammikuusta povataan lastenlääkäreille kiireistä aikaa koko Yhdysvalloissa, koska uudenvuoden aikana kontaktimäärät lisääntyvät entisestään. Clevelandissa sijaitsevan lastensairaalan infektio-osaston johtajalääkäri Claudia Hoyen rinnastaa kehityksen junaan, jonka pelkää suistuvan raiteilta.

– Kaikki tavallaan odottelevat reunalla ja pohtivat, mitä tulemme näkemään, Hoyen sanoo CNN:lle.