Poikasten teettäminen undulaateilla lähti käsistä – eläinsuojan työntekijät järkyttyivät 836 linnun ”jouluyllätyksestä” Detroitissa

Lintujen entinen omistaja oli säilyttänyt niitä tungettuina vain seitsemään häkkiin.

Yhdysvaltain Detroitissa toimivan eläinsuojan työntekijät ovat kertoneet järkyttyneensä ”odottamattomasta joululahjasta”, joka toimitettiin heille joulun aikoihin. Detroit Animal Welfare Group -niminen järjestö kertoi jouluaattona ottaneensa edellisenä päivänä vastaan lähes 500 undulaattia, jotka toimitti sen pitämään eläinsuojaan niiden omistajan poika.

Järjestö kertoi, ettei voinut torjua lintuja, sillä niitä oli pidetty yhdessä huoneessa vain seitsemään häkkiin tungettuina ja ne tarvitsivat välitöntä apua. Undulaattien kerrottiin olleen ”hyvin stressaantuneita”, eivätkä ne juurikaan mahtuneet liikkumaan häkeissä.

Tapaninpäivänä eläinhoitajilla oli kuitenkin edessään vielä uusi yllätys, kun sama mies kiikutti heille vielä yli 300 lintua lisää. AFP:n mukaan undulaatteja tuotiin eläinsuojaan yhteensä tarkalleen ottaen 836 yksilöä.

– Nämä linnut tulevat hyvin epäterveistä oloista ja omistajan vastuuttomuus on raivostuttavaa. Tarvitaan kuitenkin kokonainen kylä näiden eläinten auttamiseksi, ja olemme niin kiitollisia kaikille, jotka tekivät töitä saadaksemme ne hoitoon ja kunnollisiin koteihin, jotka ne ansaitsevat, järjestö kertoi Facebookissa.

Detroit Animal Welfare Group on myös julkaissut runsaasti kuvia undulaateista Facebook-sivullaan.

Järjestö kertoi saaneensa muilta paikallisilta eläinsuojelujärjestöiltä apua väliaikaisen sijoituspaikan löytämiseen linnuille. Viralliset uudet kodit niille on luvassa, kun eläinlääkäri on saanut tarkastettua kaikki.

Järjestön johtaja Kelley LeBonty kertoi Detroit Free Press -lehdelle, että linnut tuoneen miehen mukaan tämän isä oli käyttänyt 1200 dollaria kuukaudessa undulaattiensa ruokkimiseen.

– Poika sanoi, että hänen isänsä oli halunnut vain teettää poikasia muutamalla niistä, mutta sitten se oli lähtenyt käsistä. Ongelma on, että linnut lisääntyvät helposti. Ja ensin sinulla on vain muutama poikanen lisää, sitten lisää poikasia ja sitten vielä lisää poikasia, jos et kontrolloi tilannetta, LeBonty sanoi.

Detroit Animal Welfare Group muistutti myös, että undulaatin omistaminen tarkoittaa 6–15 vuoden sitoutumista.

– Ne eivät ainoastaan tarvitse ruokaa, vettä ja päivittäisen häkin siivouksen, vaan ne tarvitsevat myös päivittäistä kanssakäymistä, virikkeitä ja lentoaikaa.