Greta Thunberg kritisoi Bidenia Washington Postin haastattelussa – ”On omituista, että ihmiset pitävät häntä johtajana ilmastoasioissa”

Ruotsalaisen ilmastoaktivistin mukaan ilmastohätätilaa koskevan tietoisuuden levittämisen ei tulisi jäädä vain aktivistien ja teini-ikäisten harteille.

Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg, 18, kritisoi Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin ilmastopolitiikkaa Washington Postin maanantaina julkaisemassa haastattelussa.

– Mielestäni on omituista, että ihmiset pitävät Joe Bidenia johtajana ilmastoasioissa, kun ottaa huomioon, mitä hänen hallintonsa puuhaa. Yhdysvallat on itse asiassa laajentamassa fossiilisten polttoaineiden infrastruktuuriaan. Miksi Yhdysvallat tekee niin? Thunberg vastasi toimittajan kysymykseen siitä, inspiroiko Biden tai yksikään muista valtiojohtajista häntä.

Thunbergin mukaan ilmastohätätilaa koskevan tietoisuuden levittämisen ei tulisi jäädä aktivistien ja teini-ikäisten harteille. Hän kertoi ihmisten kysyvän aktivisteilta usein, mitä nämä haluavat tai haluaisivat poliitikkojen tekevän.

– Tietoisuuden lisäämisen ja ihmisten valistamisen meidän uhkaavasta hätätilasta ei tulisi jäädä vain meidän aktivistien ja teini-ikäisten harteille. Meiltä kysytään: ”Mitä te haluatte?” tai ”Mitä haluatte poliitikkojen tekevän?”. Me vastaamme, että ensinnäkin meidän on todella ymmärrettävä, mikä on hätätila, Thunberg sanoi.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden puhui marraskuun alussa kansainvälisessä ilmastokokouksessa Skotlannin Glasgow’ssa.

Thunbergin kommentteihin on kiinnittänyt huomiota muun muassa uutissivusto Axios, joka mukaan Biden on joutunut kamppailemaan kannatustaan nakertavaa bensan hinnan nousua vastaan koronapandemiaan liittyvästä elvytyksestä ja muista tekijöistä johtuen.

Tämä puolestaan on johtanut sivuston mukaan siihen, että Bidenin hallinto on vaatinut globaalin öljyntuotannon kiihdyttämistä. Marraskuussa Yhdysvallat vapautti 50 miljoonaa barrelia raakaöljyä strategisista öljyvarastoistaan hillitäkseen polttoaineiden hinnannousua.

Axios muistuttaa myös, että Bidenin hallinnon kunnianhimoisina pidettyjen ilmastotavoitteiden edistämistä on vaikeuttanut kongressissa esiintyvä vastarinta.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Thunberg on kohdistanut kritiikkiä Bideniin. Maaliskuussa Thunberg moitti Bidenin hallintoa MSNBC:n haastattelussa siitä, että se ei käsittele ilmastonmuutosta kriisinä, vaan yhtenä poliittisena kysymyksenä muiden joukossa.

Elokuussa häneltä kysyttiin saman ohjelman haastattelussa, oliko hänen näkemyksensä Bidenista muuttunut viiden kuukauden aikana tämän saatua läpi lakeja, joilla ilmastonmuutosta voitaisiin torjua entistä tehokkaammin.

– Valitettavasti ei. Mielipiteeni ei ole muuttunut. Tämä on valitettavasti ainoastaan vahvistanut näkemystäni, että tämä hallinto ei ole valmis toimimaan niin vakavalla mielellä kuin tarvittaisiin. Mutta tämä oli sitä, mikä oli odotettavissa, Thunberg sanoi tuolloin.