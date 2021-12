Australia luopui nolla­korona­strategiasta syksyllä – tämä on tilanne nyt

Yksi osavaltio sinnittelee yhä tiukkojen rajoitusten kanssa ja jännittää omikronmuunnoksen vaikutuksia.

Australia elää tällä hetkellä koronapandemian kovimpia aikojaan – ainakin uusien tartuntojen määrissä.

Päivittäisiä uusia tartuntoja on joulun aikaan raportoitu keskimäärin jo kymmenentuhatta päivässä. Tartuntakäyrä on kohonnut jyrkästi, kun aiemmat päiväennätykset viime syksyn noin 2 500 tartunnasta on lyöty moneen kertaan.

Kyseessä on merkittävä muutos myös siksi, että sen katsotaan johtuvan paitsi herkästi tarttuvasta omikronmuunnoksesta myös täydellisestä strategianmuutoksesta, jonka Australia teki syksyllä.

– Valmistautukaa covidiin, varoitti Queenslandin osavaltion terveysministeri Yvette D’Ath kansalaisia Guardianin mukaan.

Australia saavutti aiemmin maailmanmainetta niin sanotulla nollakoronalinjallaan, jonka tavoitteena oli estää taudin leviäminen ja tukahduttaa tartuntaketjut. Se tarkoitti tiukkoja maahantulosääntöjä ja maskipakkoja.

Tulokset olivat myös odotettuja: tartuntakäyrät ovat pysyneet tähän asti tasaisina ja alhaisina.

Kääntöpuolena miljoonat australialaiset viettivät kuukausimäärin aikaa eriasteisissa lockdowneissa.

Australian rajat aukesivat rokotetuille ulkomaisille työntekijöille ja muun muassa opiskelijoille joulukuun puolivälissä, vaikka omikronmuunnos herätti jo huolta viranomaisissa.

Viime elokuussa Australian pääministeri Scott Morrison viimein ilmoitti, että maa ”astuu ulos luolastaan”. Rajoituksia oli määrä purkaa ja ”Linnoitus Australia” avata hiljalleen rokotuskattavuuden kasvaessa.

Etelä-Australian osavaltio, johon kuuluu muun muassa Adelaiden kaupunki, oli ensimmäinen alue, jossa siirryttiin normaalitilaan kuukausi sitten. Joulukuun puolivälissä maan rajat avattiin vihdoin rokotetuille ulkomaalaisille työntekijöille ja muun muassa opiskelijoille.

Joulun alla Etelä-Australiassa raportoitiin tartuntoja jo liki 500 yhtenä päivänä, ja viranomaiset joutuivat myöntämään, että tilanne yllätti.

– Meillä on enemmän tapauksia kuin ennustemallit näyttivät, mutta sairaalahoidossa olevia on vähemmän, osavaltion pääministeri Steven Marshall sanoi ABC:n mukaan.

Sama ilmiö on havaittu muissakin osavaltioissa.

Uuden Etelä-Walesin osavaltion terveysviranomaiset arvioivat omikronmuunnoksen aiheuttavan selvästi lievemmän tartunnan kuin deltamuunnos. Riski sairaalaan joutumisesta on 60–80 prosenttia pienempi.

Siitä huolimatta uusia rajoitustoimia ei ole poissuljettu.

– Olemme huolissamme viruksen merkittävästä leviämisestä. Meidän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin, Marshal sanoi jouluaattona.

Australiassa on enää yksi osavaltio, joka noudattaa virallisesti nollakoronalinjaa.

Maan pinta-alaltaan suurimman osavaltion Länsi-Australian pääministeri Mark McGowan on tehnyt nollakoronalinjasta poliittisen ohjenuoransa. Kun osavaltiossa havaittiin joulun alla yksi reppumatkailijan mukanaan tuoma tartunta ja sen seurauksena neljä uutta tartuntaa, osavaltioon julistettiin jouluksi maskipakko sisätiloissa.

McGowanin politiikkaa on kiitelty paikallisten keskuudessa. Omikronmuunnoksen myötä nyt odotetaan jännityksellä, tehoavatko rajoitustoimet.

Länsi-Australiankin oli määrä luopua nollakoronalinjasta helmikuun alussa, mutta McGowan varoitti jo, että päätöstä voidaan joutua arvioimaan uudelleen.

– Voi olla että jos virus alkaa levitä yhteisöissä … 5. helmikuuta tulee tarpeettomaksi, hän viestitti jouluaattona.