Jouluyön kokko, poroksi naamioitu laama ja pulahduksia hyisiin vesiin – kuvat: Näin joulua on vietetty maailmalla

IS kokosi kuvasarjan joulunvietosta eri puolilta maailmaa.

Joulua on vietetty maailmalla jo toista kertaa peräkkäin koronaviruspandemian varjossa. Vaikka käytännössä koko ihmiskuntaa koskettava kriisi on vaikuttanut joulunviettoon monella tapaa, on perinteisiä tapahtumia järjestetty ja joulusta iloittu siitä huolimatta kaikilla mantereilla.

Joulupukeiksi pukeutuneet vapaasukeltajat koristelivat vedenalaista joulukuusta Libanonin Batrounissa jouluaattona.

Kristitty perhe sytytti kynttilöitä kirkon edustalla Intian Amritsarissa jouluaaton iltana.

Belgian pääministeri Alexander De Croo osallistui vähäosaisille suunnattujen joululahjakassien jakeluun Gentissä jouluaattona.

Saksalaiset jonottivat jouluaattona koronarokotuksia Kölnin tuomiokirkossa.

Naiset poseerasivat poroksi naamioidun laaman kanssa Perun Cuzcossa joulupäivänä.

Terrorisminvastaisen poliisiyksikön jäsen teki turvatarkastusta kirkkoon Indonesian Surabayassa jouluaattona.

Pelastusarmeijan vapaaehtoinen Reynaldo Rivera houkutteli lahjoittajia soittamalla kelloja New Yorkin Rockefeller Centerissä jouluaattona.

Pikkutyttö sai joulupukilta lahjan koulun juhlassa, joka järjestettiin Nepalin Lalitpurissa jouluaattona.

Matkailijat odottivat lähtöä Lontoon King’s Crossin asemalla jouluaattona.

Äiti osallistui lapsensa kanssa jouluyön messuun Jakartan katedraalissa Indonesiassa.

Joulupukeiksi pukeutuneet isä ja poika kävelivät toukokuun pommituksissa tuhoutuneiden talojen raunioilla Gaza Cityssa.

Kiinalaismies otti vastaan pastorin jakamaa ehtoollista katolisen kirkon jouluaaton jumalanpalveluksessa Pekingissä.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden seurasi, kun hänen puolisonsa Jill Biden luki jouluaattona kirjaa lastensairaalan potilaille Washingtonissa jouluaattona.

Jouluyön jumalanpalvelukseen kuului Irakin Qaraqoshissa myös kokon polttaminen katedraalin edustalla.

Pikkutytöt poseerasivat kameralla Hongkongissa järjestetyssä jouluaaton tapahtumassa.

Saksan Diepholzissa pastorina työskentelevä Robert Vetter kiersi jouluaattona seurakuntansa aluetta traktorin ja sen vetämän ”peräkärrykirkon kyydissä”. Ohjelmassa oli jumalanpalveluksia neljässä eri pysähdyspaikassa.

Kenialaislapset osallistuivat joulupäivänä paikallisessa eläinten orpokodissa järjestettyyn joulujuhlaan Nairobissa.

Uimarit osallistuivat Vltava-joella järjestettävään perinteiseen tapaninpäivän pulahdukseen Tshekin pääkaupungissa Prahassa.

Jerusalemin latinalainen patriarkka Pierbattista Pizzaballa tervehti palestiinalaislapsia saapuessaan jouluaattona Jeesuksen syntymäkirkkoon Betlehemissä miehitetyllä Länsirannalla.

Kodittomat jonottivat jouluaattona Espanjan Madridissa Mensajeros de la Paz -järjestön perinteisesti tarjoamaa jouluateriaa, jonka oli tänä vuonna suunnitellut tunnettu huippukokki Paco Roncero.

Paavi Franciscus kumartui suutelemaan Jeesus-lasta esittävää patsasta jouluyön messussa Vatikaanin Pietarinkirkossa.

Myös Britannian Brightonissa joulunpyhien perinteisiin kuuluu hyiseen veteen pulahtaminen. Merenrannalla joulupäivänä järjestettävä tapahtuma on jatkunut jo vuodesta 1860.

Espanjassa Kanariansaariin kuuluvalla La Palmalla iloittiin jouluna myös elämää yli kolmen kuukauden ajan hankaloittaneen tulivuorenpurkauksen virallisesta päättymisestä. Mies kuvasi ravintolassa juhlinutta ystäväporukkaa Tazacorten kaupungissa jouluaattona.

Jouluyön messu Pakistanin Karachissa.

Britannian Scarboroughissa järjestettiin Tapaninpäivänä perinteinen kalastajat vastaan palomiehet -hyväntekeväisyysjalkapallo-ottelu.