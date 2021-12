Viime päivinä Norjasta ja Tanskasta on alkanut kuulua hyviä – tai ainakin parempia – uutisia koronatilanteen kehityksestä. Tanskalaisprofessori uskoo, että omikronin nopean leviämisen myötä pandemia vetelee viimeisiään.

Koronaviruksen omikronmuunnos on pyyhkinyt pohjoismaiden yli nopeammin kuin yksikään aiempi koronaviruksen muunnos. Kaikissa pohjoismaissa on viime viikkojen aikana todettu ennätysmäärä uusia tartuntatapauksia. Uudesta muunnoksesta tiedetään toistaiseksi vähän, ja viranomaiset ovat olleet huolissaan, miten terveydenhuolto eri maissa kestää kasvavia tartunta- ja potilasmääriä.

Viime päivinä Norjasta ja Tanskasta on alkanut kuulua kuitenkin hyviä – tai ainakin parempia – uutisia koronatilanteen kehityksestä. Pohjoismaista uusi muunnos rantautui ensimmäisenä juuri Norjaan ja Tanskaan.

Norjassa muunnos lähti leviämään voimakkaasti joulukuun alussa, jolloin myös sairaalahoidon tarve lähti voimakkaaseen nousuun. Tautitilanteen nopea heikentyminen sai maan asettamaan nopeasti uusia koronarajoituksia joulukuun puolivälissä.

Nyt sairaalahoidon tarve vaikuttaa laskevan maassa nopeasti. Norjalainen Verdens Gang -lehti kertoo, että sairaalahoidossa oli joulukuun 23. päivä 311 potilasta. Kolme päivää aiemmin potilaita oli 383. Norjassa myös tartuntamäärät ovat laskussa.

Norja asetti nopeasti uusia koronarajoituksia joulukuun puolivälissä. Nyt tartuntamäärät ovat laskussa.

Norjan kansanterveyslaitoksen FHI:n johtaja Frode Forland sanoi ruotsalaislehti Expressenille, että kaksi viikkoa sitten käyttöön otetut rajoitukset ovat alkaneet vaikuttaa. Myös deltamuunnoksen aiheuttamat tartunnat ovat laskussa ja koronatapausten määrä on laskenut.

– Kehitys on positiivinen, mutta emme voi sanoa tämän olevan ohi.

Syksyllä Norjan kansanterveyslaitos FHI teki mallinnuksia sairaalahoidon tarpeesta syksylle ja talvelle. VG kertoo, että syksyn ajan todellinen sairaalahoidon tarve on vastannut huonointa mallinnusta tai ollut sitä korkeammalla tasolla. Mallinnuksissa sairaalahoidon tarpeen piti nousta entisestään. Joulukuun 20. päivästä eteenpäin sairaalahoidon tarve on kuitenkin ollut huomattavasti pienempi kuin mallinnuksissa.

Myös Tanskassa koronatilanne on huonontunut todella nopeasti ja maa on kiristänyt koronarajoituksia. Ruotsalainen Kvällsposten kertoo, että koronaviruksen omikronmuunnos on tällä hetkellä Tanskan valtavirus. Tanskassa on todettu viime viikkoina enemmän koronatartuntoja kuin aiemmin pandemian aikana.

Nopea leviäminen ei välttämättä ole ainoastaan huono asia. Tanskalaisen TV2:n mukaan Rigshospitalet-sairaalan ylilääkäri, professori Jens Lundgren pitää mahdollisena, että omikronmuunnoksen myötä pandemia vetelee viimeisiään.

– Voi olla, että virus ei pysty enää kehittämään muunnoksia, jotka voisivat kilpailla omikronin kanssa.

Kvällspostenin mukaan jouluviikonlopun aikana koronapotilaiden määrä ei ole noussut tanskalaissairaaloissa yhtä nopeasti kuin tartuntamäärät. Tanskassa toivotaan, sen olevan merkki siitä, että omikron ei aiheuta yhtä vakavaa tautia kuin aiemmat muunnokset ja pahimmat uhkakuvat eivät toteudukaan.

Lundgren huomauttaa myös, että myös Etelä-Afrikassa tartuntamäärät laskevat nyt todella nopeasti. Alustavien tutkimustulosten mukaan omikron ei aiheuta yhtä paljon kuolemantapauksia kuin deltamuunnos. Hän kuitenkin huomauttaa TV2:lla, että se, mitä tapahtuu Etelä-Afrikassa, ei välttämättä tapahdu muualla maailmassa.

Lue lisää: Etelä-Afrikka lieventää korona­toimia – omikronin myötä harvempi tartunnan saanut kuolee

Tanskan koronatilannetta seurataan muualla maailmassa erityisen tarkasti, koska se oli yksi ensimmäisistä Afrikan ulkopuolisista maista, joissa omikronmuunnos lähti leviämään nopeasti. Lundgren arvioi, että omikronin vaarallisuudesta saadaan lisätietoa tammikuun aikana.

Tällä hetkellä vaikuttaa, että Tanskassa terveydenhuollon kantokyky ei joudu sellaiseen koetukseen kuin pahimmillaan pelättiin. Tanskalaisen Statens Serum Institutin epidemiologi Tyra Grove Krause sanoi Washington Postille jouluaattona, että Tanskassa tartuntojen määrän kasvu vaikuttaa pysähtyneen.

– On liian aikaista rentoutua, mutta on rohkaisevaa, että pahin skenaario ei ole toteutumassa.

Tanskalaisen Jyllands-Postenin mukaan tapaninpäivänä uusia koronatartuntoja todettiin 14 844, joka on uusi ennätys tartuntamäärissä. Lehti kuitenkin huomauttaa, että luku saattaa sisältää testituloksia aiemmilta päiviltä.

Sairaalahoidossa olevien määrä nousi 57:llä ja on nyt 579. Tehohoidossa on tapaninpäivänä 71 potilasta. Jouluaattona ja joulupäivänä sairaalahoidossa olevien määrä laski.

Eteläafrikkalainen epidemiologi Salim Abdool Karim sanoi jouluviikolla Washington Postille, että Etelä-Afrikka on kaksi viikkoa Norjaa sekä Tanskaa ja neljä viikkoa muuta Eurooppaa edellä tartuntamäärien kasvussa.

– Etelä-Afrikassa näkemämme pitäisi olla ainakin alustavasti hyvä uutinen kaikille.