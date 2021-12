Ainakin kuusi kuollut itsemurhaiskussa Kongossa

Isku kohdistui paikalliseen ravintolaan, jossa ihmiset olivat juhlimassa pyhäpäivää.

Ainakin kuusi ihmistä on kuollut Kongossa joulupäivänä tapahtuneessa itsemurhapommi-iskussa. Brittilehti The Guardianin mukaan Benin kaupungissa maan itäosassa tapahtunut isku kohdistui paikalliseen ravintolaan, jossa ihmiset olivat juhlimassa pyhäpäivää.

Alueella toimii islamistisia ääriliikkeitä. Pommin räjähtämisen jälkeen paikalta kuului The Guardianin mukaan laukauksia. Kongon hallituksen tiedottaja Patrick Muyaya kertoi lauantai-iltana hallituksen tuomitsevan iskun.

– Ihmishenkiä on menetetty. Turvallisuusjoukot on jo kutsuttu paikalle, ja ensimmäiset toimenpiteet on tehty.

Sosiaalisessa mediassa tapahtumapaikalta leviävissä kuvissa näkyy sulaneita ja savuavia tuolinkappaleita, jotka ovat levinneet pitkin läheistä ajotietä. Benin pormestari Narcisse Muteba Kashale kehotti kaupungin asukkaita pysymään kodeissaan turvallisuussyistä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Pommi-isku tapahtui paikallisen ravintolan ulkopuolella.

Kongo ja sen naapurimaa Uganda käynnistivät marraskuussa sotilasoperaation alueella vaikuttavaa ADF-islamistijärjestöä vastaan. Viranomaiset ovat syyttäneet järjestöä aiemmista pommi-iskuista.

Reutersin mukaan operaation oli määrä iskeä yhteensä neljään ADF:n tukikohtaan, joista kaksi sijaitsi Benin alueella.

Paikalliset ovat toistuvasti valittaneet alueen huonosta turvallisuustilanteesta, jota YK:n rauhanturvaajat ja armeija eivät ole saaneet korjattua. Heinäkuussa Benissä tapahtui katoliseen kirkkoon kohdistettu pommi-isku, jossa hyökkääjän lisäksi kukaan ei kuollut.