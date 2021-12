Myanmarissa itäisessä Kayahin osavaltiossa on löydetty yli 30 ihmisen palaneet ruumiit maantiellä olleista autoista.

Samaan aikaan kansainvälinen lastensuojelujärjestö Pelastakaa Lapset kertoi kahden työntekijänsä olevan kateissa Myanmarissa. Järjestön mukaan työntekijät olivat paikan päällä palaamassa avustusmatkalta, kun he joutuivat osallisiksi tapahtumiin. Järjestö kertoo saaneensa vahvistuksen, että työntekijöiden kulkuneuvoa vastaan hyökättiin ja se poltettiin.

– Olemme järkyttyneitä väkivallasta, jota on tehty viattomia siviilejä ja henkilökuntaamme kohtaan. Työntekijämme ovat asialleen omistautuneita hyväntekijöitä, jotka tukevat miljoonia avun tarpeessa olevia lapsia Myanmarissa, järjestön johtaja Inger Ashing sanoi AFP:n mukaan.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu kuvia palaneista kahdesta rekasta sekä henkilöautosta, joiden sisällä ruumiit olivat. Kansalaisjärjestötietojen ja paikallismedian mukaan iskun takana olisivat Myanmarin sotilasjuntan joukot.

Myanmar on ollut kaaoksen tilassa helmikuun sotilasvallankaappauksesta lähtien. Yli 1 300 ihmistä on surmattu turvallisuusjoukkojen kurittaessa juntan vastustajia, ja ympäri maata on muodostettu junttaa vastustavia aseellisia joukkoja.

Junttaa vastustavat taistelijat kertoivat löytäneensä tuhoutuneet autot lauantaina aamulla paikallista aikaa. Alueella oli aiemmin perjantaina tapahtunut yhteenottoja juntan joukkojen ja junttaa vastustavien taistelijoiden välillä.

Uutistoimisto AFP ei ole voinut itsenäisesti vahvistaa tietoja paikan päällä, mutta sen mukaan netissä levitettyjä kuvia ei ole julkaistu verkossa ennen perjantai-iltaa, jolloin iskun oletetaan jo tapahtuneen.