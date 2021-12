Ruotsi nosti sotilaallista valmiutta Ukrainan ja Venäjän kiristyneiden välien vuoksi

Ruotsin puolustusvoimien komentaja Micael Bydén kertoi asiasta ruotsalaislehti Dagens Nyheterille.

Ruotsi on nostanut sotilaallista valmiuttaan Ukrainan ja Venäjän kiristyneen tilanteen vuoksi. Maiden välit ovat olleet viime aikoina poikkeuksellisen kireällä. Tällä hetkellä Ukrainan-vastaisella rajalla on yli 100 000 Venäjän sotilaita ja asekalustoa. Venäjä on vaatinut muun muassa, että Nato ei saa ottaa uusia jäsenvaltioita eikä perustaa uusia sotilastukikohtia entisen Neuvostoliiton tasavaltojen alueelle.

Perjantaina Venäjän ulkoministeriö kertoi, että sen konsulaattiin Ukrainassa tehtiin polttopulloisku.

Monet ovat pitäneet mahdollisena, että Venäjän toimet ennakoivat uutta hyökkäystä Ukrainaan.

Ruotsin puolustusvoimien komentaja Micael Bydén kertoi torstaina Dagens Nyheterin haastattelussa, että Ruotsi ei vain odota jotain tapahtuvan.

– Kyllä. Olemme muuttaneet valmiuttamme tilanteen edellyttämällä tavalla, hän vastasi kysymykseen, onko Ruotsi korkeammassa valmiudessa kuin normaalisti.

Hän sanoi, että Euroopan ja Yhdysvaltojen katseet on kohdistettu Ukrainaan ja Venäjälle.

– Minun ja puolustusvoimien velvollisuus on puolustaa maatamme.

Dagens Nyheterin mukaan Bydén palasi maanantaina tapaamasta Yhdysvaltojen puolustusvoimien johtoa. Haastattelussa hän kuvaili Ukrainan ja Venäjän välistä tilannetta vakavaksi ja huolestuttavaksi ja kertoi, että Ruotsi on varautunut toimimaan nopeammin kuin normaalisti.

– Olemme valmistautuneet erilaisiin tilanteisiin, emmekä ainoastaan välittömässä lähiympäristössämme.

Bydénin mukaan on selvää, että valmiutta kohotetaan myös Gotlannissa ja Itämerellä.

– Meidän täytyy olla valmiina toimimaan useassa suunnassa.

Ruotsi kohotti sotilaallista valmiutta myös elokuussa 2020. Tuolloin valmiutta nostettiin, koska länsimaiden ja Venäjän sotilaallinen toiminta merialueilla oli lisääntynyt. Tuolloin Gotlantiin lähetettiin lisää sotilaita. Bydénin mukaan sama voi olla edessä nytkin.

Suomessa Puolustusvoimien komentaja Timo Kivinen sanoi 11. joulukuuta Ylen Ykkösaamussa, että Suomen Puolustusvoimat seuraa tehostetusti tilannetta Venäjän ja Ukrainan rajalla.

– Mekin teemme skenaarioita ja arvioita. On mahdollista, että sotatoimet käynnistyvät. En sano, että niin olisi tapahtumassa, mutta se on mahdollista, hän kertoi tuolloin.

Suomen välittömässä läheisyydessä ei Kivisen mukaan ole sellaista, josta pitäisi olla huolissaan.

– Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa.