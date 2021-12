Okakrottikaloihin kuuluva kala oli edellisen kerran havaittu 1990-luvulla.

Erittäin harvinainen ”kävelevä” okakrottikala on havaittu ensimmäistä kertaa 22 vuoteen Tasmanian rannikon edustalla, BBC uutisoi. Kala havaittiin edellisen kerran vuonna 1999. Ylipäätään kala on nähty yhteensä vain viisi kertaa.

Kala on tieteelliseltä nimeltään Brachiopsilus dianthus. Englanniksi sen nimi kuuluu pink handfish eli vaaleanpunainen okakrottikala.

Australian kansallispuistoista vastaava Parks Australia kertoi löydöstä aatonaattona. Viranomaiset tekivät yhteistyötä Tasmanian yliopiston kanssa.

Tutkijat olivat laskeneet mereen kameran. Myöhemmin videomateriaali analysoitiin ja tuolloin huomattiin, että videolle oli tallentunut harvinainen kala.

– Suurin yllätys oli löytää vaaleanpunainen okakrottikala noin 120 metrin syvyydestä. Ennen tätä havaintoa kyseisen lajin havainnot oli tallennettu vain neljä kertaa ja se on listattuna harvinaiseksi lajiksi, apulaisprofessori Neville Barrett sanoi tiedotteessa.

– Tämä on jännittävä löytö ja tarjoaa toivoa vaaleanpunaisen okakrottikalan selviytymiselle, sillä selkeästi niillä on laajempi elinympäristö ja levinneisyys kuin aiemmin on ajateltu.