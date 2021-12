Yhdysvalloissa omikronmuunnos leviää vauhdilla elpyvässä joulunpyhien liikenteessä.

Lentomatkustajia JFK:n kansainvälisellä lentokentällä New Yorkissa jouluaattona.

Maailmalla monien joulusuunnitelmat menivät pilalle, kun eri maissa peruttiin satoja lentoja muun muassa koronaviruksen vaikutusten vuoksi.

Flight Aware -tietokannan mukaan globaalisti jouluaattona oli peruttu yli 2 000 lentoa, kertoi New York Times. Lentoja peruttiin erityisesti Yhdysvalloissa ja Australiassa. Yhdysvaltojen suurimpiin kuuluva lentoyhtiö United Airlines peruutti toistasataa lentoa jouluaattona ja kymmeniä joulupäivänä lauantaina.

Yhtiö kertoi syyksi henkilökunnan sairauspoissaolot. Koronaviruksen omikronmuunnos on levinnyt maassa vauhdilla.

Lukuisia lentoja peruuttivat myös Delta Air Lines ja Alaska Airlines, joka kertoi useiden työntekijöidensä altistuneen koronavirukselle.

Ongelmista huolimatta Yhdysvaltain joulunajan liikenne on elpynyt viime vuodesta. Yhdysvaltalaisjärjestö arvioi, että kaikkiaan 109 miljoonaa ihmistä on pyhinä liikenteessä. Määrä on liki kolmanneksen suurempi kuin edellisvuonna samaan aikaan.

Australiassa kymmeniä lentoja on peruttu Sydneyn ja Melbournen suurkaupungeissa. Koronavirustartuntojen määrät ovat nousseet maassa korkeimmalle tasolleen sitten pandemian alun.

Kuningattaren perinteinen joulunvietto peruuntui taas

Britanniassa koronavirus varjosti joulua muun muassa siten, että kuningatar Elisabet perui jo toisena vuonna peräjälkeen perinteisen joulunviettonsa Sandringhamin kartanossa Norfolkissa.

Joulunvietto peruuntui varotoimena koronavirustilanteen vuoksi, sillä omikronmuunnoksen aiheuttamien tartuntojen määrä on ollut kasvussa. Brittimedia kertoi perumisesta maanantaina hovin lähteisiin viitaten. Kuningatar tapaa läheisiään joulun aikana Windsorin linnassa koronarajoituksia ja varotoimia noudattaen.

Kuningattaren vuotuisen joulupuheen odotetaan olevan tänä vuonna erittäin henkilökohtainen, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Joulu on ensimmäinen kuningattaren puolison prinssi Philipin kuoleman jälkeen. Philip kuoli huhtikuussa 99-vuotiaana. Joulupäivänä lähetettävä puhe nauhoitettiin viime viikolla.