Maya Bay avataan turismille yli kolmen vuoden jälkeen vuoden alussa. Paluuta luontoa kuluttavaan 6 000 kävijän päivärytmiin ei ole, viranomaiset vakuuttavat.

Koh Phi Phi

Vuosituhannen taitteessa ilmestyneessä The Beach -elokuvassa Leonardo DiCaprion näyttelemä reppureissaaja Richard kuulee Siaminlahdella lepäävästä salaperäisestä, luonnontilaisesta saaresta. Haltuunsa saamansa kartan avulla hän onnistuu löytämään paratiisisaaren, jonka valkeita hiekkarantoja huuhtoo kirkkaan turkoosi vesi ja jota reunustavat jylhät korkeat kalliot.

Todellisuus elokuvan kuvauspaikalla Thaimaan Koh Phi Phin alueella on sittemmin ollut hyvin toisenlainen. Ennen kuin koronapandemia hiljensi turismin Thaimaassa, oli Phi Phin saarialueen merenalainen luonto tuhon partaalla. Itse asiassa jo ennen koronapandemian leviämistä viranomaiset joutuivat sulkemaan The Beach -elokuvan ikonisen Maya Bayn rannan turismilta vuonna 2018.

Thaimaa on jälleen avaamassa vapaa-ajan matkustamista maahan. Esimerkiksi täysin rokotetut suomalaiset ja EU-kansalaiset voivat matkustaa maahan, eikä heiltä enää edellytetä karanteenia. Ainoastaan paikan päällä otetun koronatestin tulosta täytyy odottaa eristyksissä.

Myös Maya Bayn on määrä avautua turismille yli kolmen vuoden hiljaiselon jälkeen ensi vuoden alussa. Viranomaiset ovat kuitenkin vakuuttaneet, ettei paluuta menneeseen ole. Phi Phin saaristosta pyritään tekemään Thaimaan kestävän matkailun mallialue.

Hait ja kilpikonnat palanneet

Valkoisista rannoistaan ja merenpohjan korallista tunnettu Phi Phin saaristo on Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton suojelema alue. Vajaan 400 neliökilometrin suojelualueella oli ennen pandemiaa vuosittain noin kaksi miljoonaa kävijää.

Pelkästään Maya Bayn 250-metrisellä rantaviivalla saattoi vierailla jopa 6 000 kävijää päivän aikana. Holtittomasti kasvaneet kävijämäärät ruuhkauttivat saaren lähivedet saastuttavilla ja äänekkäillä veneillä, millä oli suuri vaikutus alueen herkälle ekosysteemille.

– Korallipeite on vähentynyt yli 60 prosenttia vain vuosikymmenessä, sanoo Thon Thamrongnawasawat uutistoimisto AFP:lle.

Kasetsartin yliopistossa Bangkokissa työskentelevä Thon varoitti viranomaisia vuonna 2018 Phi Phin saariston luontokadosta, mikä johti Maya Bayn sulkemiseen.

Rannan sulkemista seuranneiden kahden koronavuoden jälkeen uutiset alueen luonnon elpymisestä ovat olleet hyviä. Saariston vesiin on saatu onnistuneesti istutettua sieltä kadonneita bambuhaita, ja mikä parasta, myös mustapilkkahait, liemikilpikonnat ja karettikilpikonnat ovat palanneet alueelle itsestään. Alueella on tehty havaintoja myös uhanalaisesta valashaista.

– Kaikki osoittaa, että etenkin hait ovat lisääntyneet enemmän. Ne arvostavat erityisen paljon rauhallisuutta, Thon sanoo.

Myös korallit voivat jo paremmin. Thonin mukaan yli 40 prosenttia alueelle istutetuista korallinkappaleista on selvinnyt.

– Se on hyvin tyydyttävä lukema, joka on suoraa seurausta vierailijoiden poissaolosta, hän sanoo.

Koralliriutan täysi palautuminen on kuitenkin hidasta. Thonin arvion mukaan se vie noin 20 vuotta.

Matkailun uusi normaali

Thaimaa on miljoonien ihmisten lomasuunnitelmissa kärkikohteena, kun matkustaminen jälleen koetaan riittävän turvalliseksi. Thaimaan hallinnon pyrkimyksenä kuitenkin on, että maa voisi jättää massaturismin ajan taakseen. Turismista vastaava ministeri Phiphat Ratchakitprakarn on sanonut Thaimaan tähtäävään "korkealuokkaiseen turismin" kehittämiseen turismin määrällisen kehityksen tarkkailemisen sijaan.

Myös Phi Phin suojelualueella aiemmista virheistä aiotaan ottaa tosissaan oppia. Turistien määrää säännellään alueen suosituissa kohteissa. Koralliriutoille ankkuroituvia aluksia tai esimerkiksi kaloja ruokkivia turisteja uhkaa jatkossa sakkorangaistus.

Myöskään Maya Bayn alueella veneiden ei sallita enää ankkuroitua rannan läheisyyteen, vaan määrältään rajoitettu turistijoukko siirtyy rannalle jatkossa uutta kulkusiltaa pitkin.

– Maya Bay tuotti meille aiemmin jopa 60 000 dollaria (noin 53 000 euroa) päivässä, mutta tätä valtavaa tuottoa ei voi verrata menettämiimme luonnonvaroihin, suojelualueen johtaja Pramote Kaewnam sanoo uutistoimisto AFP:lle.

Phi Phin saariston noin 2 500 pysyvää asukasta ovat hyvin riippuvaisia turismin tuomista tuloista, mikä tarkoittaa myös sopeutumista uuteen tilanteeseen. Samalla kun toiveet kasvavat turistien paluusta, toivovat alueen yrittäjät luonnonkauniiden kohteiden säilyvän vielä jälkipolvien vierailtavaksi.

– Tarvitsemme turismin tuomaa liikevaihtoa, mutta meidän täytyy myös opastaa heitä olemaan hyviä turisteja. Tämän olemme pandemian myötä ymmärtäneet, sanoo AFP:lle saaristossa sijaitsevan Singha Estate -hotellin kestävästä kehityksestä vastaava varajohtaja Sirithon Thamrongnawasawat.