WHO: Vauraiden maiden toimet pitkittävät korona­kriisiä – ”Yksikään maa ei pysty tehoste­rokottamaan tietään ulos pandemiasta”

Maailman terveysjärjestön johtaja peräänkuulutti keskiviikkona rokotteiden tasaisempaa jakelua, sillä koronan hillitsemätön leviäminen lisää uusien, entistä vaarallisempien virusvarianttien kehittymisen riskiä.

Maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus varoitti keskiviikkona, että vauraiden maiden kiire jakaa tehosterokotteita omille kansalaisilleen syventää rokotteisiin liittyvää eriarvoisuutta sekä pitkittää entisestään koronaviruspandemiaa, joka on jatkunut pian jo kahden vuoden ajan.

– Yksikään maa ei pysty tehosterokottamaan tietään pois pandemiasta, Tedros sanoi järjestön tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Tedrosin mukaan ensisijaista olisi edelleen saada rokotteita eri puolilla maailmaa haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille, jotka eivät ole saaneet ensimmäistäkään rokotetta sen sijaan, että jaetaan lisäannoksia ihmisille, jotka on jo rokotettu. YK on jo pitkään pitänyt ääntä koronarokotteisiin liittyvästä globaalista eriarvoisuudesta.

YK:n ja asiantuntijoiden mukaan riski uusien, mahdollisesti entistä vaarallisempien virusvarianttien kehittymisestä kasvaa sitä mukaa, kun koronavirus leviää edelleen laantumatta osissa maailmaa. Kuluneet kaksi vuotta ovat osoittaneet, että uudet, edellisiä tarttuvammat virusvariantit, kuten delta ja omikron, leviävät maailmalle nopeasti matkustusrajoituksista huolimatta.

WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kuvattuna järjestön maanantaisessa tiedotustilaisuudessa Genevessä.

Jo marraskuussa Tedros vetosi, että vauraat maat lykkäisivät tehosterokotekampanjoitaan jo rokotettujen, terveiden ihmisten kohdalla siihen saakka, kunnes ainakin 40 prosenttia kaikkien maiden kansalaisista olisi saanut ensimmäisen rokoteannoksensa.

Tähän mennessä 120 maata on aloittanut tehosterokotteiden jakelun kansalaisilleen. Niiden joukossa ei köyhimpiin kuuluvia maita.

WHO:n ja monen muun kansainvälisen järjestön tavoitteena on ollut saada 40 prosentin rokotekattavuus toteutumaan kaikissa maissa vuoden loppuun mennessä. Lokakuussa Oxfordin yliopiston ylläpitämä Our World in Data -tilastosivusto julkaisi ennusteen, jonka mukaan ainakin 67 maata olisi jäämässä jälkeen tästä tavoitteesta.

Sivuston mukaan koko maailman väestöstä 57 prosenttia on saanut tähän mennessä vähintään ensimmäisen rokoteannoksen. Kattavuus jakautuu kuitenkin epätasaisesti valtioiden välillä.

YK:n tilastojen mukaan vauraiden maiden asukkaista keskimäärin noin 67 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen, mutta köyhissä maissa vastaava osuus ei ole edes kymmentä prosenttia.

” Kattavat tehosterokoteohjelmat pidentävät todennäköisesti pandemiaa sen sijaan, että ne päättäisivät sen.

Keskiviikkona Tedros painotti, että vaikka rokotteita on jaettu maailmassa riittävästi tavoitteen saavuttamiseksi, ovat maailmanlaajuisen jakelun vinoutumat johtaneet siihen, että vain puolet maista yltää tavoitteeseen.

Köyhillä mailla ei ole mahdollisuuksia kilpailla rokotteista globaaleilla markkinoilla rikkaiden maiden tapaan.

– Kattavat tehosterokoteohjelmat pidentävät todennäköisesti pandemiaa sen sijaan, että ne päättäisivät sen. Ne ohjaavat tarjontaa maihin, joilla on jo korkeat rokotekattavuudet ja antavat virukselle enemmän tilaa levitä ja muuntua, Tedros sanoi.

– Vilpittömästi sanoen, on vaikea ymmärtää, miksi kolme neljästä afrikkalaisesta terveydenhuollon työntekijästä on edelleen rokottamatta vuosi sen jälkeen, kun rokotteet tulivat tarjolle, hän lisäsi.

Myös Afrikassa esiintyy rokotteisiin liittyviä epäluuloja. Rokotepulan sekä rokotusten pariin pääsemiseen liittyvien vaikeuksien lisäksi myös ne vaikuttavat kattavuuteen negatiivisesti.

Tilanne ei ole yksinkertainen, sillä tehosterokotekampanjoista huolimatta terveydenhuollon kestävyys on paikoin joutunut kuilun partaalle parin vuoden kuluessa myös rikkaissa maissa. Rokotteet tehosteannoksineen ovat myös tilastojen perusteella estäneet valtavan joukon vakavia sairastumisia ja kuolemia.

– On tärkeää muistaa, että laaja enemmistö sairaalaan joutuneista ja kuolleista on ollut rokottamattomia, eikä niitä, jotka eivät ole saaneet tehosterokotusta, Tedros huomautti.

Toisaalta WHO:n strateginen asiantuntijaryhmä SAGE suositteli keskiviikkona laajoja tehosterokotekampanjoita. Ryhmän mukaan tehosteannokset tulisi kuitenkin kohdistaa riskiryhmiin ja terveydenhuollon työntekijöihin.

Tedrosin puheista uutisoivat muun muassa CNBC ja AFP.