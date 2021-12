Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Hieraiset silmiäsi, kun tämä "barbeque-kyljys" halkaistaan veitsellä – sisällä piilee yllätys

New Yorkissa asuva Inae Tirado, 39, tekee uskomattomia kakkuja, jotka näyttävät päällisin puolin joltain aivan muulta. Inae on tehnyt esimerkiksi perunalta, avocadolta, kanankyljyksiltä ja käsilaukulta näyttäviä kakkuja. Hän esittelee kakkutaitojaan Instagramissa ja TikTokissa @inaecakes -tileillä. Inae on tehnyt kakkuja monille julkkiksille, kuten Cardi B:lle ja Jay-Z:lle.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi